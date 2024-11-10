غلق طريق أسوان الزراعي الغربي اتجاه المنيب لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور ٣ يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور، وذلك أعلى طريق مصر - أسوان الزراعى الغربى بالاتجاه القادم من أسوان باتجاه المنيب.

وأوضحت أن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لطريق مصر - أسوان الزراعى الغربي القادم من أسوان اتجاه المنيب، وذلك لمدة (شهر) ابتداءً من اليوم الأحد الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

حركة المركبات القادمة من الصعيد وترغب باستكمال السير اتجاه مناطق المنيب يتم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة بعرض عدد (٤) حارات مرورية، واستكمال السير بمسار التحويلة ثم العودة إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.