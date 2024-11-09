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غلق شارع الهرم بالجيزة أمام محطة مترو المطبعة لمدة 6 أشهر

غلق شارع الهرم بالجيزة
غلق شارع الهرم بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء استكمال أعمال مشروع مترو أنفاق الخط الرابع وتسليم النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثالثة) ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لشارع الأهرام أمام حركة المرور بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقًا) لمسافة (١٤٠م) في الإتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية وذلك إبتداء من اليوم السبت الموافق  ٩ / ١١ / ٢٠٢٤  ولمدة ستة أشهر (مدة الأعمال).
 

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه طريق المريوطية الدخول يمينًا الى شارع ضياء ثم يسارًا عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة منه وهم ( أمين عبد الحميد - الخليل ابراهيم - النصر ) وصولًا الى شارع الشيخ الشربيني (شارع المطبعة سابقًا) ثم استكمال السير اتجاه فتحة الدوران الكائنة اسفل محور عمرو بن العاص ثم الدوران والعودة مرة اخرى الى شارع الشيخ الشربينى (شارع المطبعة سابقًا) اتجاه شارع خالد أمين ثم الدخول يمينًا بشارع خالد أمين واستكمال السير به وصولًا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ثم الدخول يسارًا بشارع سهل حمزه وصولًا الى شارع الاهرام عقب تجاوز موقع الاعمال وصولًا الى مناطق المريوطية واستكمالًا لخط السير.

ومن جانبه وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وإتخاذ مايلزم  من إجراءات للحد من أثار الغلق بمنطقة الأعمال على حركة المرور، مشددا على ضرورة منع اي تعديات او إشغالات لتحقيق انسيابية للحركة بمسار التحويلات المرورية بما يضمن أمن وسلامة المارة والمركبات على أن يتم الإلتزام بالمواعيد المحددة للغلق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فور الإنتهاء.

وأشار محافظ الجيزة إلى ان مديرية الطرق بالمحافظة قامت بتمهيد وترميم ورصف وتحسين حالة الشوارع مسار التحويلات المرورية الي جانب تنفيذ جسات للطريق للتأكد من ملائمة المسار البديل وإستيعابه للكثافات المتوقعة عند بدء الغلق. 

كما  قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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