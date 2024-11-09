حملات مكثفة لإزالة الإشغالات عن حرم الطريق بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، واستهدفت الحملة الأرصفة الخاصة بالمشاة بشارع التحرير بنطاق مدينة القنطرة غرب.
وأوضح محمد عيد منصور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ان الحملة أسفرت عن رفع عدد 9 تنده تعوق حركة سير المواطنين، تحرير 12 محضر اشغال طريق.
اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين
و تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، والحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن خاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الاسماعيلي والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.
وعلى صعيد آخر، يواصل جهاز التطوير والتجميل أعمال رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بميادين الإسماعيلية، حيث تم صيانة الجزيرة الوسطى بالشارع التجاري.
أعمال الصيانة والتهذيب
وشملت أعمال الصيانة قص وتهذيب نخيل البلتشارد، رفع المخلفات من المسطحات الخضراء، كما قام الجهاز بقص جميع أشجار الفيكس بمدخل الإسماعيلية وكمين عز الدين، بالتنسيق مع حي ثان.
إصلاح كسر خط مياه
وفي سياق متصل، تم إصلاح كسر بخط مياه ٦ بوصة، بمدخل طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ مما أتاح إعادة مياه الري مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع محطة المياه العكرة.
قيام الجهاز بأعمال تجميل
ومن جانبها صرحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل ورئيس إدارة الحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية، أن الجهاز قام بأعمال تجميلية واسعة بمختلف حدائق ومتنزهات الإسماعيلية، وفقًا لخطة زمنية محددة.
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