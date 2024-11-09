تخطوا الـ60 ولم ينسوا حبهم للرياضة، تدريب فريق الرواد بالإسماعيلية على لعبة الكاراتيه (فيديو)

أجرت "فيتو" بثا مباشرا من مركز شباب الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية، وذلك لتغطية مران فريق الرواد للكاراتية والذي يضم عشرات اللاعبين تتخطى أعمارهم 60 عاما ومن عشاق لعبة الكاراتية، ومن بينهم حكام دوليين وأبطال عالم.

فكرة تأسيس فريق الرواد

ومن جانبه أكد اللواء صلاح الغزالى عسكر، كابتن ومؤسس فريق الرواد عضو الاتحاد الياباني وكذا الاتحاد المصري للكاراتيه، على إن فكرة تأسيس فريق الرواد في الإسماعيلية، هي فكرة قديمة ونشأت في اليابان تحت مسمي "هوموتوجو" وهي عبارة عن تأسيس فريق من مدربي وابطال الكاراتيه من المخضرمين الكبار في اللعبة، حيث يتمرنوا يوميا من الساعة الثانية حتى الرابعة.

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

الحصول على دعم من الزملاء

وأضاف أن عدد من الزملاء في اللعبة شجعوه على العودة للمارسة اللعبة وبخاصة بعد سن التقاعد وتم عرض الفكرة على رئيس مجلس إدارة النادي حيث تم الترحيب بالفكرة وتم تحديد مكان لبدء ممارسة التدريب حيث بدأ التدريب بعدد 11 فرد حتى وصلوا إلى 60 فردا.

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

دعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ولفت الكابتن صلاح الغزالى، إلى إن الفكرة لاقت استحسانا لدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذى حرص على نشر الفكرة ودعمها.

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

وبالفعل تم تشكيل عدد من الفرق بعدد من المحافظات منها القاهرة والإسماعيلية، والاسكندرية.

ممارسة لعبة الكاراتيه

وأوضح أن لعبة الكاراتيه تحتاج إلى ممارسة مستمرة وبخاصة وأن عدد الكاتات بها يصل إلى 26 كاتا يجب مراجعتهم باللغتين العربية واليابانية، وذلك ما جعلنا نبزل المزيد من الجهد بخاصة مع الراغبين في التعلم وكذا الراغبين في العودة لممارسة اللعبة بعد هجرهم لها أعواما.

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

جانب من مران فريق الرواد،فيتو

حصول أعضاء الفريق على بطولات مختلفة

وأشار "الغزالى" أن أعضاء فريق الرواد أعضاء مميزين حيث قاموا بالحصول على العديد من المراكز بالبطولات التي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه، بالإضافة إلى أعضاء اخرين خضعوا لتدريبات ومسابقات الأحزمة

ويتمنى "صلاح الغزالى" أن يضم كافة مدربي لعبة الكاراتية في محافظة الإسماعيلية، إلى فريق الرواد وذلك لاطلاعهم على اديبات التدريب وذلك بالمجان.

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