أخبار الفن اليوم: وفاة والدة أحمد مكي.. نقل محيى إسماعيل للمستشفي.. اتهام بالسرقة لمؤلفة الهوي سلطان.. وأسماء جلال ترد لأول مرة على الانتقادات التي طالتها الأيام الأخيرة

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أعلن الفنان أحمد مكي وفاة والدته، بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد الجنازة ولا مكان الدفن حتى الآن.



ويشارك مكي في سباق رمضان القادم بمسلسل “عين شمس”، وقرر القائمون عليه عرض العمل في 15 حلقة فقط، بدلًا من 30، وذلك لأن قصة العمل لا تتحمل أن يكون عدد الحلقات زيادة عن 15 حلقة.

يعكف القائمون على الجزء الثاني من فيلم "الحريفة.. الريمونتادا" على الانتهاء من مرحلة المونتاج اللازمة للعمل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، والعمل من إخرج كريم سعد وتأليف إياد صالح وإنتاج طارق الجنايني.



ومن المقرر أن يظهر أبطال الحريفة في برنامج "شارك تانك" ضمن أحداث الجزء الثاني من العمل تحت اسم «الريمونتادا»، ويظهر معهم من البرنامج محمد فاروق ومحمد منصور وأيمن عباس وأحمد طارق خليل ودينا غبور.

طمأن الفنان محيي إسماعيل محبيه على حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى، وقال في تصريحات خاصة لفيتو أنه أصيب بأزمة صحية بعد الاحتفال بعيد ميلاده.

وأضاف محيي أنه كان موجودا في نادي نقابة المهن التمثيلة على شاطئ النيل للإحتفال بعيد ميلاده بصحبة عدد من أصدقائه، ويبدو أنه أصيب بنزله برد شديدة، حيث شعر بآلام شديد بمنطقة البطن، وارتفاع في درجة الحرارة بعد وصوله إلى المنزل، وتم نقله إلى المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية.



مدير مهرجان القاهرة: رفضنا بشكل قاطع التعاون مع أي جهة مدرجة بقائمة المقاطعة

تحدث الناقد الفني عصام زكريا، مدير الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ملامح الفعاليات والدورة الجديدة.



وفي مستهل حديثه، قال عصام زكريا: بحكم خبرتي في المهرجانات المصرية، ومن بينها مهرجان القاهرة تعلمت أن هناك أهمية للاعتناء بالتفاصيل الصغيرة بنفس قدر الاهتمام بالأمور الكبيرة. المهرجان السينمائي هو بالأساس أفلام وهو أمر فني، لكن للوصول إلى هذه الافلام عليك أن تفكر بأمور لوجيستية عديدة توافرها ضروري لإقامة المهرجان. تفاصيل مثل الافتتاح والختام والطيران والإقامة تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية، وكذلك شراء حقوق عرض الأفلام يحتاج إلى مبالغ طائلة. الفكرة كانت في كيف يمكن ترشيد النفقات ليس بمعنى تخفيضها وإنما إعادة النظر في كيفية توزيعها بطريقة غير تقليدية تحقق أقصى استفادة من الموارد دون التنازل عن مكانة المهرجان الدولي شكلًا وموضوعًا.

على مدار الايام الماضية اشتعلت منصات السوشيال ميديا بالفنانة الشابة أسماء جلال عقب غلقها حساباتها الرقمية تفاديًا لحملات هجوم كبيرة تعرضت لها مؤخرًا عقب مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية خلال الأشهر القليلة الماضية مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها.



لكن كان التداول والتصدر سلبًا لـ أسماء جلال، حيث شن الجمهور عليها حملات هجوم كبيرة مما جعلها تحذف حساباتها الرقمية بموقعي فيسبوك وانستجرام.. إلا أنه مع مرور 72 ساعة عادت أسماء جلال لترد على منتقديها واستعادة منصاتها وحساباتها الرقمية مع الاحتفاظ بجميع تعليقات متابعيها السلبية فى إشارة من الفنانة الشابة أن ما حدث من غلق مجرد خطأ تقني وان لا وجود لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري.

أعرب الفنان أحمد داود عن سعادته بخروج فيلمه الجديد “الهوى سلطان” للنور وعرضه بدور العرض السينمائي عقب فترة طويلة من التحضير، وهو الفيلم الذي جعله يعتذر عن الموسم الثالث من فيلم الأكشن “ولاد رزق”.



ونشر داوود مقطع فيديو مصور لتوافد الجمهور دور السينما لمشاهدة “الهوى سلطان” الذي تم طرحه قبل 48 ساعة فى شباك التذاكر المصري.. وأرفق أحمد داود الفيديو بــكلمات شكر وامتنان.. قائلًا: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه.. الحمد لله..

اتهمت المؤلفة رشا عزت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هبة يسري مؤلفة فيلم "الهوى سلطان"، بسرقة العمل منها، قائلة: إلى هبة يسري مؤلفة "الهوى سلطان"، بقولهالك قدام الناس كلها أهو أنا مش مسمحاكي".



وكتبت رشا عزت:"في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، ودا كان اسم مؤقت للفيلم، ومثبت عندي على الإيميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتى أشهر قريبة.