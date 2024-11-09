أول رد من الفنانة أسماء جلال بعد الهجوم عليها وغلق حساباتها

على مدار الايام الماضية اشتعلت منصات السوشيال ميديا بالفنانة الشابة أسماء جلال عقب غلقها حساباتها الرقمية تفاديًا لحملات هجوم كبيرة تعرضت لها مؤخرًا عقب مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية خلال الأشهر القليلة الماضية مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها.

لكن كان التداول والتصدر سلبًا لـ أسماء جلال، حيث شن الجمهور عليها حملات هجوم كبيرة مما جعلها تحذف حساباتها الرقمية بموقعي فيسبوك وانستجرام.. إلا أنه مع مرور 72 ساعة عادت أسماء جلال لترد على منتقديها واستعادة منصاتها وحساباتها الرقمية مع الاحتفاظ بجميع تعليقات متابعيها السلبية فى إشارة من الفنانة الشابة أن ما حدث من غلق مجرد خطأ تقني وان لا وجود لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري.

يشار إلى أنه كان الهجوم على أسماء جلال بداية بظهور صور لها أثناء ارتدائها الحجاب فى عام 2015 وقارن الجمهور بين إطلالتها بالحجاب وبين إطلالتها الجريئة حاليًّا أثناء ريد كاربت المهرجانات السينمائية أو أثناء اللقاءات والندوات الصحفية.

كذلك تصدرت مؤشرات البحث بفضل كل من أمينة خليل والفنان أمير المصري، حيث ظهرت مع الأولى كواحدة من معجبيها تقف فى صفوف المتابعين أثناء فترة ارتدائها الحجاب، أما الآن فتظهر رفقة أمينة خليل كزميلتها فى معظم الأعمال الفنية كفيلم «وش فى وش» ومسلسلي «خلى بالك من زيزي» و«الهرشة السابعة».

كما أشعل مقطع فيديو جمع بين أسماء جلال وأمير المصري حفيظة الجمهور العربي وجعل الثنائى الفني فى مرمي الهجوم والنقد.