السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول رد من الفنانة أسماء جلال بعد الهجوم عليها وغلق حساباتها

أسماء جلال،فيتو
أسماء جلال،فيتو

على مدار الايام الماضية اشتعلت منصات السوشيال ميديا بالفنانة الشابة أسماء جلال عقب غلقها حساباتها الرقمية تفاديًا لحملات هجوم كبيرة تعرضت لها مؤخرًا عقب مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية خلال الأشهر القليلة الماضية مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها.

 

لكن كان التداول والتصدر سلبًا لـ أسماء جلال، حيث شن الجمهور عليها حملات هجوم كبيرة مما جعلها تحذف حساباتها الرقمية بموقعي فيسبوك وانستجرام.. إلا أنه مع مرور 72 ساعة عادت أسماء جلال لترد على منتقديها واستعادة منصاتها وحساباتها الرقمية  مع الاحتفاظ بجميع تعليقات متابعيها السلبية فى إشارة من الفنانة الشابة أن ما حدث من غلق مجرد خطأ تقني وان لا وجود لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري.

يشار إلى أنه كان الهجوم على أسماء جلال بداية بظهور صور لها أثناء ارتدائها الحجاب فى عام 2015 وقارن الجمهور بين إطلالتها بالحجاب وبين إطلالتها الجريئة حاليًّا أثناء ريد كاربت المهرجانات السينمائية أو أثناء اللقاءات والندوات الصحفية.

 

كذلك تصدرت مؤشرات البحث بفضل كل من أمينة خليل والفنان أمير المصري، حيث ظهرت مع الأولى كواحدة من معجبيها تقف فى صفوف المتابعين أثناء فترة ارتدائها الحجاب، أما الآن فتظهر رفقة أمينة خليل كزميلتها فى معظم الأعمال الفنية كفيلم «وش فى وش» ومسلسلي «خلى بالك من زيزي» و«الهرشة السابعة».

كما أشعل مقطع فيديو جمع بين أسماء جلال وأمير المصري حفيظة الجمهور العربي وجعل الثنائى الفني فى مرمي الهجوم والنقد.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة الشابة اسماء جلال خلي بالك من زيزي فيلم وش في وش موقع فيتو مهرجانات السينما اسماء جلال اسماء جلال وامير المصري

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، وصل لهذا المستوى في 6 بنوك

4308 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

أخطاء تؤدي لإضاءة لمبة التلاعب بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وهذه طرق حلها

ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

أول رد من الفنانة أسماء جلال بعد الهجوم عليها وغلق حساباتها

وزير التعليم: نجحنا في خفض كثافات الفصول وسد العجز بالمعلمين

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

عطل ضخم يضرب "شات جي بي تي" يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

خريطة سقوط الأمطار خلال 3 أيام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"العالمي للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة (فييدو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads