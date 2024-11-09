رشا عزت تتهم مؤلفة فيلم الهوى سلطان بسرقة فكرة العمل
اتهمت المؤلفة رشا عزت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هبة يسري مؤلفة فيلم "الهوى سلطان"، بسرقة العمل منها، قائلة: إلى هبة يسري مؤلفة "الهوى سلطان"، بقولهالك قدام الناس كلها أهو أنا مش مسمحاكي".
وكتبت رشا عزت:"في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، ودا كان اسم مؤقت للفيلم، و مثبت عندي على الإيميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتى أشهر قريبة.
وتابعت:"كان المورال بتاعي، ان الحب ممكن يكون قريب منك جدا وانت مش شايفة ولا واخد بالك منه لانك مسميه اي أسم تاني (صداقة، عشرة، جيره، اخوه... الخ)، مش شايفة مع انه ممكن يبقي قريب منك جدا، ودا لانك ملبسه امبرله مختلفة في المسمي".
واضافت:"يوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، دخلت السينما عشان اشوف فيلم (الهوي سلطان)، ودا لاني بنتظر اي فيلم جديد ينزل السينما وبجري عشان اشوفه، وكنت متحمسه جدا لاني بحب منة شلبي وبشوف كل اعمالها، ولكن تفاجاءت بأن الفيلم كامله (باكد تاني كامله) مسروقة من قصة فيلمي (حبي الاول)، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار، عندي في قصتي كنت مسكنه البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض.
وأكدت:"بدون مبالغة لو ذكرت التفاصيل اللي عندي في قصتي واوجه التطابق بنها وبين اللي شوفته في فيلم الهوي سلطان، التطابق هيتجاوز ال 70%، الفكرة والقصة وكل الاحداث الرئيسية بتفاصيل ما سيحدث مع الابطال مسروقين من قصتي (حبي الاولي).
وشددت انها حاولت على مدار يومين اتواصل مع مؤلفة ومخرجت فيلم (الهوي سلطان)، لكنها لم ترد على تليفوناتي، مع اني بعتلها رسالة على الواتس وعرفتها بنفسي وطلبت اني اكلمها ضروري، ورجعت بعدها اتصلت بيها تاني مرتين ولم ترد،.
تابعت: هذا البوست دا فقط من اجلي انا ومن اجل حقي في الدفاع عن شغلي، وليس من اجل اي شئ آخر.
وأختتمت: أنه من الصعب أن يحدث معك كل هذا الانتهاك والسرقة لابداعك وشغلك ومتقولش... مع ان لو كانت مؤلفة الفيلم ردت عليا واوجدتلي تفسير لما حدث ربما كنت سكت وسامحت، لكن سرقة وتجاهل وقح شئ مؤلم اجبرني على الكتابة هنا امام الناس.
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