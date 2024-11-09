السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعليق من أحمد داود عن عرض فيلم “الهوى سلطان” بدور السينما

الهوى سلطان، فيتو
الهوى سلطان، فيتو

أعرب الفنان أحمد داود عن سعادته بخروج فيلمه الجديد “الهوى سلطان” للنور وعرضه بدور العرض السينمائي عقب فترة طويلة من التحضير، وهو الفيلم الذي جعله يعتذر عن الموسم الثالث من فيلم الأكشن “ولاد رزق”.

ونشر داوود مقطع فيديو مصور لتوافد الجمهور دور السينما لمشاهدة “الهوى سلطان” الذي تم طرحه قبل 48 ساعة فى شباك التذاكر المصري.. وأرفق أحمد داود الفيديو بــكلمات شكر وامتنان.. قائلًا: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه.. الحمد لله..

 

قصة فيلم الهوى سلطان 

 الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان 

الفيلم  بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان احمد داوود جيهان الشماشرجي قصة فيلم الهوى سلطان فيلم الهوى سلطان أبطال فيلم الهوى سلطان

مواد متعلقة

تفاصيل إعادة عرض أغنية شيرين عبد الوهاب في فيلم الهوى سلطان

إيرادات فيلم "الهوى سلطان" في أول أيام عرضه بالسينمات

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، وصل لهذا المستوى في 6 بنوك

4308 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

أخطاء تؤدي لإضاءة لمبة التلاعب بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وهذه طرق حلها

ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

أول رد من الفنانة أسماء جلال بعد الهجوم عليها وغلق حساباتها

وزير التعليم: نجحنا في خفض كثافات الفصول وسد العجز بالمعلمين

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

عطل ضخم يضرب "شات جي بي تي" يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

خريطة سقوط الأمطار خلال 3 أيام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"العالمي للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة (فييدو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads