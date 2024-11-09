محيي إسماعيل: احتفلت بعيد ميلادي بنادي النقابة وبعدها نقلوني للمستشفى

طمأن الفنان محيي إسماعيل محبيه على حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى، وقال في تصريحات خاصة لفيتو أنه أصيب بأزمة صحية بعد الاحتفال بعيد ميلاده.

محيي إسماعيل

وأضاف محيي أنه كان موجودا في نادي نقابة المهن التمثيلة على شاطئ النيل للإحتفال بعيد ميلاده بصحبة عدد من أصدقائه، ويبدو أنه أصيب بنزله برد شديدة، حيث شعر بآلام شديد بمنطقة البطن، وارتفاع في درجة الحرارة بعد وصوله إلى المنزل، وتم نقله إلى المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية

وأوضح أن الأطباء أكدوا له إصابته بنزلة برد شديدة ونزلة معوية، لذلك كان يجب عليه البقاء في المستشفى لحين إستقرار حالته، ومن المفترض أن يغادر المستشفى خلال الساعات القادمة

تصريحات محيي إسماعيل

وفى وقت سابق، قال محيي إسماعيل في تصريح خاص لـ "فيتو": إنه يُقاس دائمًا الفنان الحقيقى بالقيم الذى يقدمها وليس عددها، مثلا نجيب الريحانى قيمته 7 أفلام عايش بيهم، والفنان العالمى جيمس بايرون دين قيمته 3 أعمال فقط، وجميع أدوارى الصغيرة أو الكبيرة ذات قيمة، وأجد أننى أضفت للحياة العلمية المصرية الكثير من خلال ما جسدته من شخصيات مثل دورى فى فيلم مولد يا دنيا، والقائد الإسرائيلى فى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى.