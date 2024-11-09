السبت 09 نوفمبر 2024
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رياضة

نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث

القسم الثالث
القسم الثالث

القسم الثالث، انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة “ مجموعة الجيزة ” ضمن منافسات مسابقة دوري القسم الثالث لموسم 2024 -2025. 

وشهد اليوم السبت إقامة 7 مباريات ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، بيما ألغيت المباراة الثامنة والتي كانت من المقرر ان تجمع الحدائق والاعلاميين لعدم وجود سيارة اسعاف. 
 

نتائج مباريات الجولة الثالثة  للمجموعة الخامسة “ الجيزة” 


بشتيل ضد اطفيح 3-0
حلوان العام ضد الطائرات 1-1
كاسكادا ضد الصيد 5-1 
كرداسة ضد اورانج 2- 1
امبابة ضد اوسيم 1-0
ابو النمرس ضد المعادي 3- 2
منشية ناصر ضد شبرامنت3-0
الحدائق ضد الاعلاميين ( ألغيت ) 

 

وتقام مسابقة دوري القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين على 12 مجموعة.

مجموعات دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

لائحة وشروط دوري القسم الثالث

 

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كرداسة المعادى الإعلاميين بشتيل القسم الثالث

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