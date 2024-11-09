نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث

القسم الثالث، انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة “ مجموعة الجيزة ” ضمن منافسات مسابقة دوري القسم الثالث لموسم 2024 -2025.

وشهد اليوم السبت إقامة 7 مباريات ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، بيما ألغيت المباراة الثامنة والتي كانت من المقرر ان تجمع الحدائق والاعلاميين لعدم وجود سيارة اسعاف.



نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة “ الجيزة”



بشتيل ضد اطفيح 3-0

حلوان العام ضد الطائرات 1-1

كاسكادا ضد الصيد 5-1

كرداسة ضد اورانج 2- 1

امبابة ضد اوسيم 1-0

ابو النمرس ضد المعادي 3- 2

منشية ناصر ضد شبرامنت3-0

الحدائق ضد الاعلاميين ( ألغيت )

وتقام مسابقة دوري القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين على 12 مجموعة.

مجموعات دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

لائحة وشروط دوري القسم الثالث