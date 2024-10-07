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رياضة

اتحاد الكرة يعلن لائحة وشروط دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

دوري القسم الثالث
دوري القسم الثالث

أعلن اتحاد الكرة رسميا لائحة وشروط دوري القسم الثالث موسم 2024-2025 استعدادا لانطلاق مباريات البطولة في جميع المجموعات. 

 

 ومن المقرر أن تقام المسابقة بتواجد 142 فريقا مقسمين على 12 مجموعة.

مجموعات دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

لائحة وشروط دوري القسم الثالث

 

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