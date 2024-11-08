نتائج مباريات اليوم بالجولة السادسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.

وأقيمت اليوم الجمعة 5 لقاءات ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثانية والتي انطلقت جميعها في نفس التوقيت بتمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.

نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب”

مسار ضد مصر المقاصة 1ـ0

تليفونات بني سويف ضد نجوم مصر 0ـ0

المنيا ضد طامية 2ـ1

الواسطي ضد بني مزار 1ـ2

أسمنت اسيوط ضد الفيوم 0ـ0

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى

الأقصر ضد كيما أسوان 1ـ 0

النصر للتعدين ضد شبان قنا 1ـ1

مركز شباب سوهاج ضد مكادي 1ـ1

طهطا ضد قوص 0ـ0

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

المجموعة الثانية

تليفونات بني سويف ضد الواسطي 0ـ2

أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون 1ـ2

نجوم مصر ضد مصر المقاصة 0ـ1

بني مزار ضد المنيا 0ـ2

مركز شباب طامية ضد البداري 1-1

الفيوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولي

قوص ضد كيما أسوان 1ـ3

مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا 0ـ2

الألومنيوم ضد مكادي 2ـ1

طهطا ضد النصر للتعدين 1ـ2

الأقصر ضد المدينة المنورة 1ـ0

المجموعة الثانية

المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0

أسمنت أسيوط ضد الواسطي 2ـ0

مسار ضد طامية 2ـ0

مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0

الفيوم ضد البداري 1ـ2

نجوم مصر ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولي

قوص ضد المدينة المنورة 0ـ3

النصر للتعدين ضد مركز شباب سوهاج 1ـ1

الألومنيوم ضد شبان قنا 2ـ0

طهطا ضد كيما أسوان 3ـ0

الأقصر ضد مكادي 0ـ0

المجموعة الثانية

أسمنت أسيوط ضد تليفونات بني سويف 1ـ0

مسار ضد الفيوم 2ـ1

مصر المقاصة ضد المنيا 1ـ0

نجوم مصر ضد البداري 1ـ0

طامية ضد الواسطي 1-1

بني مزار ( باي )

نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولي

مكادي ضد قوص 1ـ1

المدينة المنورة ضد طهطا 2ـ1

كيما أسوان ضد النصر للتعدين0ـ1

شبان قنا ضد الأقصر 0ـ0

مركز شباب سوهاج ضد الأولومنيوم 3ـ2

المجموعة الثانية

المنيا ضد أسمنت أسيوط 0ـ1

تليفونات بني سويف ضد طامية 5ـ1

الواسطي ضد الفيوم 2ـ0

مسار ضد نجوم مصر 2ـ0

البداري ضد بني مزار 1ـ1

مصر المقاصة ( باي )

نتائج مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب”

بني مزار ضد مسار 1ـ1

الفيوم ضد تليفونات بني سويف 1ـ2

مصر المقاصة ضد البداري 1ـ0

نجوم مصر ضد الواسطي 3ـ0

أسمنت أسيوط ضد طامية 1ـ0

المنيا ( باي )