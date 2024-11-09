دوري القسم الثاني ب، الإنتاج الحربي يفوز على اتحاد الشرطة 2-1

دوري القسم الثاني ب، فاز فريق الإنتاج الحربي علي اتحاد الشرطة بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.

وكانت مباريات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة أقيمت يوم الخميس الماضي والتي شهدت إقامة 4 لقاءات، باستثناء لقاء اتحاد الشرطة والإنتاج الحربي الذي أقيم اليوم.

نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

البلاستيك ضد بنها 0ـ1

الو أيجيبت ضد النجوم 0ـ1

تيم اف سي ضد جمهورية شبين 1ـ0

دياموند ضد مصر للتامين 1ـ0

إيسترن كومباني (باي )

الإنتاج الحربي ضد اتحاد الشرطة 2-1

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2

العبور ضد المريخ 3ـ1

الشمس ضد نجمة سيناء 2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1

المجموعة الرابعة

تيم إف سي ضد دياموند 1ـ1

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي 1ـ1

بنها ضد إيسترن كومباني 0 ـ 0

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة 0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0

المجموعة الرابعة

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي 1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين (باي)

الو ايجيبت ضد دياموند 0-1

تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

مستقبل وطن ضد النصر 0-0

بورفؤاد ضد الشرقية 3-2

العبور ضد نجمة سيناء 2-1

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ 1-1

المجموعة الرابعة

بنها ضد دياموند 2-1

النجوم ضد اتحاد الشرطة 3-1

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

الو ايجيبت تيم إف سي 1-2

الانتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

الشرقية ضد 6 أكتوبر 3-2

النصر ضد الشمس 1-0

المريخ ضد مستقبل وطن 0-0

نجمة سيناء ضد بورفؤاد 0-1

جنوب سيناء ضد العبور 0-2

المجموعة الربعة

بنها ضد تيم إف سي 1-2

النجوم ضد دياموند 2-0

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1

الإنتاج الحربي ( باي )

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1.

نتائج مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

بنها ضد اليو ايجيبت 2-1

مصر للتأمين ضد اتحاد الشرطة 1-0

جمهورية شبين ضد دياموند 1-0

النجوم ضد تيم اف سي 0-0

الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني1ـ1

البلاستيك ( باي)