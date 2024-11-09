انطلاق مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم في الإسماعيلية (صور)

شهدت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اليوم السبت، انطلاق فعاليات مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

أبرز الحضور خلال المسابقة

جاء ذلك بحضور الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الازهرية، يرافقه الدكتور أحمد الجمال، موفد قطاع المعاهد الازهرية.



جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

وتهدف المسابقة إلى تشجيع التنافس في تلاوة وحفظ كتاب الله تعالى.

رعاية شيخ الأزهر

وتحدث الشيخ ممدوح عبدالجواد مع المتسابقين قائلا أن الكل فائز بحفظ كتاب الله وتدبر آياته، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هو الداعم الأكبر لحفظة كتاب الله وطلاب العلم، ويحرص على رعاية المسابقة وطلاب العلم، وتقديم كل الدعم لحفظة القرآن الكريم، كما يوصي دومًا بضرورة أن تخرج المسابقة في أبهى صورها، ورعايته لحفظة القرآن الكريم.



جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو



متابعة اللجان

وحرص على متابعة لجان الاختبارات، والاستماع للمتسابقين وتحفيزهم وطمأنتهم، والتشديد على المحكمين بضرورة مراعاة التعليمات الخاصة بالمسابقة وان تتم بشفافية تامة، مشيدا بالجهد المبذول من قبل المسؤولين عن المسابقة.

تفاصيل مسابقة الأزهر لحفظ القرآن

وأعلن فضيلة الشيخ صابر عبدالسميع، مدير ادارة شئون القران الكريم أن المسابقة تنقسم إلى أربعة مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، والثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا، والثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، والمستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، وتقام المسابقة بدءا من اليوم السبت حتي 1/12/2024.







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