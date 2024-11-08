جامعة القناة تنظم ندوة حول حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال

نظمت جامعة قناة السويس، على هامش فعاليات الاسبوع العالمي لريادة الأعمال، الندوة حول حقوق الملكية الفكرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة ماجدة إبراهيم والدكتورة مروة إبراهيم سعد الدين.

أهمية حقوق الملكية الفكرية

وتناولت الندوة أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والخدمات التي يقدمها مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لحماية البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، مع تسليط الضوء على بعض القضايا العملية والتحديات التي تواجه هذا المجال.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

قدم الندوة أحمد عبد الغني، مدير مكتب الملكية الفكرية بـ ITIDA شارك في الندوة عدد من الشخصيات المتخصصة، من بينهم، وفاطمة بابكر، المراجع القانوني بمكتب الملكية الفكرية ومأمور الضبط القضائي، والمهندس مرتضى الديب، مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب، والدكتور وليد عبد القادر، مدير إدارة التفتيش بمكتب الملكية الفكرية.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

و أقيمت الندوة بتنظيم من مكتب التايكو بجامعة قناة السويس، تحت إشراف الدكتورة ماجدة العشري، مدير مكتب التايكو، والدكتورة أفنان بركات، مدير نادي ريادة الأعمال، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.



أهمية توعية المجتمع الأكاديمي

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية توعية المجتمع الأكاديمي والطلاب بحماية حقوق الملكية الفكرية في عصر الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى بشكل مستمر لتعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، وتشجيعهم على حفظ حقوقهم الفكرية وحمايتها.

وأضاف "مندور" أن هذا النوع من الفعاليات يُمثل فرصة ثمينة للطلاب للتعرف على كيفية حماية أفكارهم وإبداعاتهم، وخاصة في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

دعم الأبحاث والمشاريع المبتكرة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى دور الجامعة الرائد في دعم الأبحاث والمشاريع المبتكرة، مؤكدًا أن حماية الملكية الفكرية تُعد جزءًا هامًا من منظومة الابتكار التي تحرص الجامعة على تفعيلها.

وأضاف "محمد سعد" أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد جيل واعٍ يدرك حقوقه وواجباته في المجتمع، ويساهم بفاعلية في تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر.



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