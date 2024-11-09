انطلاق الدورات التدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

تابع الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، انطلاق البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي على المنهج الجديد، ضمن الخطة التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالأزهر الشريف تحت إشراف إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور شريف سميح.

اشادة بالبرنامج التدريبي

وأشاد الشيخ ممدوح عبد الجواد بالجهود المبذولة، مؤكدًا أهمية نقل مهارات وخبرات التدريب إلى الطلاب وتطبيق الأساليب الحديثة في العملية التعليمية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

عدد المتدربين بالبرنامج

ومن جانبها أكدت أمال عبد الرحمن، مديرة إدارة التدريب بالمنطقة، أن عدد الحاضرين بلغ 22 معلمًا ومعلمة لغة إنجليزية، ويعقد البرنامج التدريبي بالمبنى الإداري التابع للمنطقة الأزهرية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

الهدف من عقد البرنامج

وأضافت سكينة فؤاد، موجه عام اللغة الإنجليزية، أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التثقيفية والتوعوية والتدريبية ذات الصلة التي يعقدها قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في إطار حرصه على تطوير مهارات معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بالمعاهد ورفع مستوى العملية التعليمية، ومشاركة الأزهر الشريف في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، ويستمر هذا البرنامج ثلاثة أيام بداية من اليوم.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو





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