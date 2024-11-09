موجة غضب ضد الإسرائيليين، الغرب وصفوهم بالمستفزين ويطالبون بمنعهم من المباريات الدولية (فيديو)

لا تزال أحداث أمستردام تلقي بظلالها على الأحداث، حيث أثارت انتهاكات مشجعى فريق مكابي الإسرائيلي غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، ودشن النشطاء هاشتاج بعنوان "أمستردام" تصدر التريند في مصر والعالم.

موجة غضب عارمة من الاستفزازات الإسرائيلية في أمستردام



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة بشأن ما وصفوه بـ"الاستفزازات" التي قام بها مشجعي مكابي في العاصمة الهولندية أمستردام، والتي تسببت في التصدي لاستفزازات مشجعى مكابي، وهو من جنود الاحتلال وعملاء الموساد، حسبما كشف النشطاء من خلال جوازت سفر هؤلاء المشجعين، الذين اعتدوا على ممتلكات الهولنديين، وأثارو استفزازهم بترديدهم الشعارات العدائية ضد فلسطين والعرب.

أحد مشجعي مكابي يمزق علم فلسطين على منزل في أمستردام، فيتو



بثت المحللة السياسية التركية إسلام كانبكلي مقطع عبر فيه أحد الفرنسيين عن غضبه من شغب مشجعي مكابي الإسرائيلي حيث تواصل مع إذاعة مونت كارلوا الفرنسيه، أثناء تغطيتها لأحداث ضرب مشجعين اسرائيليين في امستردام، حيث اتصل الفرنسي سبيستيان ولقان القناة درسا لن ينسوه. سبيستيان: أنا شخص محايد لا اؤيد أي فريق، لكنني أريد منكم فقط ان تكونوا عادلين في إيصال المعلومات للجمهور.

وتابع سبستيان: أنتم تتحدثون عما حدث بعد المباراه، لكن لا أحد يتحدث عن سلوك الاسرائيليين في اليومين الماضيين، الاسرائيليين وصلوا امستردام يوم الاربعاء ولم يتعرضوا لأي مشكله، ووصلوا بأعداد كبيره جدا يوم الخميس ولم يتعرضوا لأي مشكله. ماحدث هو أن المشجعين الاسرائيليين كانوا يقومون بالاستفزاز من خلال الغناء بالموت للعرب...ويجب ان يقتل الجيش الاسرائيلي هؤلاء العرب الحقيرين وسخروا من الاطفال الذين لقوا حتفهم في غزه بالقول لاحاجه للمدارس في غزه...لأنه لم يبق أطفال، ثم بعد ذلك تجولوا في امستردام ومزقوا العديد من الاعلام واعتدوا بالضرب على عرب في الشارع.

🔴اثناء تغطية إذاعة مونت كارلوا الفرنسيه لأحداث ضرب مشجعين اسرائيليين في امستردام

إتصل بهم شخص شخص فرنسي سبيستيان ولقاهم درسا لم ينسوه

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سبيستيان| أنا شخص محايد لا اؤيد أي فريق

لكنني أريد منكم فقط ان تكونوا عادلين في إيصال المعلومات للجمهور

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أنتم تتحدثون عما حدث بعد المباراه… pic.twitter.com/mNbSWklhw8 — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 8, 2024



وقال سبيستيان: "وفي الملعب قاموا بفعل صادم حيث القوا صيحات الاستهجان على دقيقة الصمت المخصصه لضحايا الفيضانات في اسبانيا وكانوا يغنون هؤلاء الاسبان حقيرون. جميع ما ذكرته موثق بفيديوهات اذا اردتم سأرسله لكم. لا يمكنا اظهار أن ماحدث للمشجعين الاسرائيليين كان جراء معاداة الساميه وهم كانوا يقومون بجميع هذه الاستفزازات طوال هذا الوقت."

بريطاني يطالب بمنع إسرائيل من المباريات الدولية



أما رئيس شرطة امستردام بيتر هولا فأكد على صحة المشاهد المتداوله، موضحًا أن الاسرائيليين هم من افتعلوا أحداث الشغب، من خلال قيامهم بإزعاج السكان المحليين والاخلال بالنظام العام، ونزع الاعلام من على شرفات البيوت وحرقها وتدمير سيارة أجره.

أحد مشجعي مكابي من جنود الاحتلال، فيتو



كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد البريطانيين، عبر فيه عن غضبه مما قام به الإسرائيليين، فقال: "إن الحادث مرتبط بمشجعي فريق مكابي تل أبيب، في أمستردام تزداد تعقيدًا، حيث تم استهدافهم بعد سلوكهم الفظيع، وبدلًا من التساؤل عن سبب سماح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإسرائيل، التي ترتكب حاليًا إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا ضد الفلسطينيين، وتضم دوريًا يفتخر بفرق ترفض إشتراك العرب، فالاحتلال والإعلام الغربي يزعمون أن الحادث مشابه لإبادة اليهود في أوروبا خلال الثلاثينات والأربعينات، وهذا الإدعاء ليس صحيحًا، ويقلل من حجم فظائع تلك الفترة"

"الاعتداء على الجماهير الإسرائيلية لم يكن بسبب كونهم يهودا بل لأنهم بلطجيون بدؤوا باستفزاز الجميع حتى نالوا عقابهم".. صانع محتوى بريطاني يشرح حقيقة حادثة #أمستردام بعد تبني الإعلام الغربي الرواية الإسرائيلية والترويج لها.#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/zgHVnK5CL3 — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) November 8, 2024



وأكد الناشط البريطاني أن هؤلاء الإسرائيليين لم يتم استهدافهم بسبب يهوديتهم، لكن بسبب شغبهم العنيف في شوارع أمستردام، حيث هاجموا الناس ونزقوا الأعلام، وهتفوا بعدم وجود أطفال ومدارس في غزة، ويطالبون جيش الاحتلال بالاعتداء على العرب، من الضروري حظر هؤلاء الأشخاص من المشاركات الدولية في كرة القدم، واللوم يقع على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهذه ليست أول حادثة لمشجعي مكابي تل أبيب، ففي مارس ضربوا مشجعًا فلسطينيا في أثينا وأفقدوه وعيه"

الإسرائيليون أدركوا أنهم مكروهين



وعلق حكيم زياش لاعب الكره المغربى الهولندى على أحداث أمستردام فقال: "عندما لا يجدون أمامهم نساءً وأطفالًا يهربون"



وقالت إحدى صانعات المحتوي " أجمل مافي أحداث أمستردام ليس فقط أن الاحتلال الإسرائيلي والإسرائيليين أدركوا أنهم مكروهين ومنبوذين في كل بقاع العالم، بل أيضا أيقنوا أن الشباب العربي على قلب رجل واحد وقضية واحدة... فكرة توحدالشعوب العربية ترعبهم، فقدباءت كل جهودهم طيلة٧٥عام في تفرقة الشعوب العربية بالفشل وذهبت أموالهم سدى"

وعلق الناشط أحمد يحيي " عادت قضيه فلسطين ليدافع عنها كل احرار العالم"