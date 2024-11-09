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إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء في مستشفى فاقوس المركزى

إطلاق فعاليات الأسبوع
إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء

قال الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى اليوم  بمحافظة الشرقية ان  الدكتورة صفاء حمدى مدير عام الصيدلة  بالمستشفى قامت بالاشراف والرعاية هى والدكتورة شيريهان المحلاوي رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية على استكمال فعاليات اسبوع سلامة الدواء.

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حملة توعية للمرضى والعاملين بالمستشفى 

واضاف: تم اليوم تنظيم حملة توعية للمرضى والعاملين بالمستشفى نفذها منسّق اليقظة الدوائية بالتعاون مع فريق مركز المعلومات الدوائيةحيث تم المرور على الاقسام المختلفه الداخلية  والعيادات الخارجية لتوعية المرضى والمترددين  بطرق سلامة الدواء من جرعات وتخزين وصلاحية الدواء فضلا عن توضيح حق المريض في معرفة كل ما يخص علاجه كما تم شرح مفاهيم اليقظة وأهدافها في سلامة الدواء ومأمونيته وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

طرق سلامة الدواء من الجرعات والتخزين والصلاحية 

 

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توجيهات وزير الصحة ومحافظ الشرقية 

جاء ذلك ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة  نائب رئيس الوزراء، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بضرورة التفعيل الفعلى للاسبوع العالمى للدواء وذلك لمعرفة  استعمال الادوية وصلاحيتها. 

 

 

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الدكتورة شريهان المحلاوى رئيس قسم الصيدلة الاكلبنيكية الاشراف والرعاية الدكتورة صفاء حمدى مدير عام الصيدلة مستشفى فاقوس المركزي الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى

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