محافظ الشرقية يفتتح مبنى العيادات الخارجية بمستشفى حميات فاقوس

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، مبنى العيادات الخارجية بمستشفى حميات فاقوس وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته بـ الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من أبناء المدينة بتكلفة مالية بلغت 750 ألف جنيه، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

حضور زيارة المحافظ بفاقوس

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والأستاذ محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، والدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية بالمديرية، والدكتورة منى عبد العزيز مديرة الإدارة الصحية بفاقوس، والدكتور صبحي النجار مدير المستشفى، وعدد من نواب البرلمان.

اهتمام الدولة بالقطاع الصحى

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على منافذ تقديم الخدمات الطبية للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.

توفير مصل عقر الكلب

تفقد المحافظ يرافقه وكيل وزارة الصحة أعمال تطوير المستشفى والتي شملت عيادات الحميات والتنفسية وعقر الكلب والسمنة والنحافة والتغذية العلاجية، وكذلك عيادة العقرب، وتعرف على كيفية الحصول على المصل المضاد.

مجهودات مديرية الشئون الصحية

مشيدًا بمجهودات مديرية الشئون الصحية وتعاونها المثمر مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبي بالمحافظة، بما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

المركز الأول والثانى على مستوى المحافظة

كما حرص المحافظ على تفقد معمل المستشفى وتعرف من الدكتورة هنادي الياسرجي مديرة المعمل عن طبيعة العمل بالمعمل، وتمت الإشارة إلى أن المعمل حصل على المركزين الأول والثاني على مستوى المحافظة، في مسابقتين متتاليتين للأمان الحيوي والتي نظمتها الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان.

إجراء تحاليل الكبد والكلى والسكر والدهون

حيث يضم المعمل قسم الكيمياء الإكلينيكية لإجراء تحاليل الكبد والكلى والدهون والسكر وتحاليل بذل السائل النخاعي، وقسم الهيماتولوجي لإجراء تحاليل السيولة وغازات الدم وصور الدم وسرعة الترسيب، وقسم المتوطنة والطفيليات لإجراء تحاليل البول والبراز والملاريا.

تشخيص حمى التيفود والحمى المالطية

بالاضافة الى قسم السيرولوجي لإجراء تحاليل تشخيص حمى التيفود والحمى المالطية وتحاليل دلائل الالتهابات، وقسم الميكروبيولوجي والمزارع لإجراء تحاليل مزارع الدم والبول والبراز وتحديد نوع الميكروب وعمل صبغة جرام وتحديد المضادات الحيوية الفعالة لعلاج العدوى.

توجيهات القيادة السياسية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا بتطوير القطاع الصحي وتسعى المحافظة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الصحي لتحقيق الاستدامة لكفاءة العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ورفع المعاناة عن كاهل المرضى.

التقاط الصور التذكارية

وفي نهاية فعاليات الافتتاح حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفى تقديرًا لدورهم في الحفاظ على أرواح المرضى وتشجيعًا لهم على الاستمرار في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المؤداة لأبناء المحافظة.