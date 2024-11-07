الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مدينة منيا القمح يتابع مشروعات الطرق بالشرقية

عامر ينهى اعتراض
عامر ينهى اعتراض المواطنين على توسعةالطريق بمنياالقمح شرقية

انتقل المحاسب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح الي منطقه العمل بطريق بني هلال - الزقازيق الرابط مع الطريق الدائري الإقليمي وتم الاجتماع مع جميع أصحاب الأراضي الواقعه ضمن قرارنزع الملكيه 

اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو
اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو

وكيل صحة الشرقية يقيل مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال

الطريق مشروع قومى الدولة جادة فيه 

وذلك لتوسعة الطريق وتوضيح الأمور لهم بأن هذا الطريق مشروع قومي والدوله جاده في انشاء هذه المشروعات وسوف يتم صرف التعويضات لجميع أصحاب الأراضي المنزوعة وفقا للقانون

اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو
اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو

وجود معلومات بالاعتراض من قبل المواطنين 

 جاء ذلك فور ورود معلومات لعامر بوجود اعتراض من بعض الأهالى وااذى صدرع نزع ملكية البعض من ملكيتهم وحسب عرض الطريق  فى توسعه طريق بنى هلال الإقليمي للوصول إلى مدينة الزقازيق 

اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو
اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو

التنسيق بين الشركة المنفذة والطرق 

وتم التنسيق بين الشركة ومديرية الطرق وذلك لرفع كافه المعوقات وتم موافقه جميع المواطنين على العمل والتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة 

اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو
اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو

حملات لإزالة الإشغالات بشوارع منيا القمح في الشرقية

تم البدء فى العمل  برضاء المواطنين 

وبالفعل تم البدء في تنفيذ أعمال توسعة الطريق ورفع كافه المعوقات وازاله الاشجار والتعديات الموجودة على الطريق وتم عمل جميع المعدات بفرحه من الاهالي بالمشروع

اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو
اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو
اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو
اشرف عامر يحل مشكلة طريق بنى هلال الزقازيق الرابط للدائرى الاقليمى -فيتو

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