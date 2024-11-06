الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجى في فاقوس

محافظ الشرقية يختتم
محافظ الشرقية يختتم زيارته لفاقوس بتفقد المركز التكنولوجى

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارته التفقدية لمركز فاقوس محافظة الشرقية بمتابعة سير وانتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة، والذي يضم 7 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد.

محافظ الشرقية يزور كلية الطب البشري بفاقوس

 

حصول المواطن على الخدمة دون لقاء

جاء ذلك  لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.

 

طلب الحصول على شهادة صلاحية 

حرص المحافظ على التعرف من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم (خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء.

 

أحداث تنمية بشرية للعاملين 

 وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو أشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات، ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

آلية تطبيق المنظومة الجديدة

اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023, وكذلك استخراج شهادة البيانات مؤكداُ على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.

 

التيسير على المواطنين الجادين فى التصالح

أكد المحافظ ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

محافظ الشرقية: توفير 3471 فرصة عمل داخل 47 منشأة بالقطاع الخاص

 

مواصلة الجولات المفاجئة للمحافظ 

وقال محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء مؤكدا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مركز فاقوس محافظة الشرقية الشباك الموحد المركز التكنولوجي انتظام العمل

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يزور كلية الطب البشري بفاقوس

محافظ الشرقية: توفير 3471 فرصة عمل داخل 47 منشأة بالقطاع الخاص

محافظ الشرقية يدعم بعثة الهوكي للسيدات قبل المشاركة بالبطولة الدولية في عمان

محافظ الشرقية يهنئ اللاعبة رغد علاء الدين الفائزة بالبطولة العربية للشطرنج

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: تسريبان فقط في تاريخ تقنية «الفار» في الدوري المصري.. اشمعنا محمد عادل؟! ولماذا الزمالك؟!

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أول رد من مدبولي حول تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة

مدبولي: لن يكون هناك تعويم للجنيه، ومصر أصبح لديها سعر صرف مرن

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

13 قرارًا عاجلًا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لـ 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر

منوعات

المزيد

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

7 أطعمة تساعد على تحسين الهضم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليأس من الكبائر، علي جمعة يكشف أهم أوقات حسن الظن بالله

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (2 – 4)

تفسير حلم تسديد الديون في المنام وعلاقته بحل مشكلة مالية قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads