محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجى في فاقوس

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارته التفقدية لمركز فاقوس محافظة الشرقية بمتابعة سير وانتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة، والذي يضم 7 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد.

حصول المواطن على الخدمة دون لقاء

جاء ذلك لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.

طلب الحصول على شهادة صلاحية

حرص المحافظ على التعرف من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم (خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء.

أحداث تنمية بشرية للعاملين

وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو أشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات، ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

آلية تطبيق المنظومة الجديدة

اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023, وكذلك استخراج شهادة البيانات مؤكداُ على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.

التيسير على المواطنين الجادين فى التصالح

أكد المحافظ ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

مواصلة الجولات المفاجئة للمحافظ

وقال محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء مؤكدا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.

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