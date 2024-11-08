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رياضة

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على ليتشي بهدف في الشوط الأول

الدوري الايطالي،
الدوري الايطالي، فيتو

الدوري الايطالي، تقدم فريق إمبولي علي ليتشي بهدف دون رد في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهم ضمن مباريات الجولة  الثانية عشرة في الدوري الإيطالي.

مباراة ليتشي وامبولي

وأحرز هدف امبولي بيترو في الدقيقة 32.

ترتيب ليتشي وامبولي

ويحتل إمبولي المركز الحادي عشر بترتيب جدول الكالتشيو برصيد 14 نقطة، بينما يتذيل ليتشي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط.

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