طب الفيوم تنظم ندوة عن أمراض الروماتيزم

نظم قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة الفيوم، ندوة تثقيفية عن التهاب المفاصل وهشاشة العظام، حاضر خلالها الدكتور ياسر عزت، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل، والدكتور سها سنارة أستاذ الروماتيزم والتأهيل، بحضور أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

الذئبة الحمراء أحد امراض الروماتيزم

وتناولت المحاضرات مرض الذئبة الحمراء أحد امراض الروماتيزم، الذي يهاجم الجهاز المناعي لأنسجة الجسم وأعضائه، و أسبابه وطرق العدوى، وطرق العلاج، والأدوية المستخدمة، والجينات المسببة للمرض، وتعتبر الفئات الأكثر عرضة بمرض الذئبة الحمراء النساء اللاتي تترواح أعمارهن بين 15 و45 عامًا، ومن أعراض مرض الذئبة الحمراء فقدان الذاكرة وصديد في البول وارتفاع درجة الحرارة وسرعة النسيان واحمرار الوجه وطفح جلدي في الجسم والتهاب الأطراف ومشاكل الكليتين، ويتم التشخيص عن طريق الفحوص المخبرية، وعلي مريض الذئبة الحمراء زيارة الطبيب عند الشعور بالتعب أكثر من المعتاد أو الشعور بألم في المعدة أو الشعور بصداع حاد أو الإحساس بالدوخة.

هشاشة العظام أسبابها وطرق الوقاية

كما أوضحت المحاضرات أن الأمراض الروماتيزمية تعتبر تخصص كباقي التخصصات يندرج تحته أمراض كثيرة وليست مرضًا بعينه، وأن العوامل التي تؤدي إلى هشاشة العظام هي تقدم السن والشيخوخة والنحافة الشديدة وبلوغ سن اليأس والعوامل الوراثية، وطرق الوقاية من هشاشة العظام، التعرض لأشعة الشمس والابتعاد عن التدخين والابتعاد عن المنبهات التي تحتوي على مادة الكافيين والتغذية السليمة من خلال تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين " د " وممارسته الرياضة، وعلى هامش الندوة التثقيفية تم إجراء 100 فحص لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، لقياس كثافة العظام.

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