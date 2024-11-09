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رياضة

الأعظم في العالم، الاتحاد البرازيلي يحسم الجدل حول التعاقد مع جوارديولا

جوارديولا،فيتو
جوارديولا،فيتو

كشفت تقارير الصحفية، عن اتجاه الاتحاد البرازيلي للتعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

 

تصريحات الاتحاد البرازيلي بشأن التعاقد مع جوارديولا 

ونفى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريجيز،، إجراء اتصالات للتعاقد مع المدرب بيب جوارديولا.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبو" إنه يتفهم أن جوارديولا أحد أعظم المدربين حول العالم، ولكن لم يحدث أي تفاوض معه لتولي قيادة السيلساو.

وأضاف: "مدربنا هو دوريفال جونيور ولم نتفاوض مع أي مدرب آخر لتولي المهمة".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أثليتك الإنجليزية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يُبذل جهودًا كبيرة للتعاقد مع بيب جوارديولا في نهاية الموسم الحالي.

وتابعت التقارير، أن الاتحاد البرازيلي اتصل بوكلاء بيب جوارديولا كثيرًا، لأن رغبتهم هو تدريب المنتخب في كأس العالم 2026، خاصة وأن عقده سينتهي مع مانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة ذا أثليتك، أن من المرجح أن يتم حسم مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد صدور قرار في الـ 115 تهمة الموجهة للنادي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن بيب جوارديولا سيستمر مع النادي في حال تم توقيع أي عقوبة ضد مانشستر سيتي، ولكن الأرجح رحيله حال عدم وجود أي عقوبات.

وارتبط بيب جوارديولا بالرحيل عن تدريب صفوف فريق مانشستر سيتي في نهاية الموسم الجاري، وذلك حسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية.

ويرتبط المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعقد مع فريق مانشستر سيتي حتى يونيو 2025، أي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي.

 

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