دوري أبطال أوروبا، جوارديولا يتلقى ثالث رباعية في مسيرته التدريبية

دوري أبطال أوروبا، تلقى مانشستر سيتي خسارة قاسية أمام مضيفه سبورتنج لشبونة بنتيجة 1-4 مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، كانت هذه ثالث مرة يتلقى فيها فريق يدربه بيب جوارديولا، أربعة أهداف في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.



وسبق لجوارديولا أن خسر برباعية نظيفة أمام ريال مدريد عندما كان مدربا لبايرن ميونيخ في أبريل عام 2014، وسقط بالنتيجة ذاتها أمام برشلونة مع مانشستر سيتي في أكتوبر عام 2016.

وفجر فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مفاجأة من العيار الثقيل بفوز الساحق على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (4-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على ملعب "خوسيه ألفالادي - Estadio Jose Alvalade" بالعاصمة لشبونة.