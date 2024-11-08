شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام سموحة في الدوري

أعلن‎ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

‎ويضم تشكيل الزمالك كل من:

‎حراسة المرمى: محمد عواد.

‎خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

‎خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة

تواجه فريقا الزمالك وسموحة في 23 مباراة في جميع البطولات قبل موقعة اليوم.

استطاع فريق الزمالك الفوز في 13 مواجهة، بينما انتصر سموحة في 4 مواجهات وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.