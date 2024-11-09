لاس بالماس يضرب رايو فاليكانو بثلاثية بالدوري الإسباني

فاز فريق لاس بالماس بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام رايو فاليكانو في المباراة التي تقام في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وأحرز هدف لاس بالماس الأول فابيو سيلفا في الدقيقة 6

بينما أضاف في الدقيقة 62 فرنانديز هدف لاس بالماس في مرماه

وعزز أهداف لاس بالماس بالمر فاستر في الدقيقة 66

وجاء هدف رايو فاليكانو في الدقيقة سكوت ماكينات في الدقيقة 2+90

ويحتل فريق رايو فاليكانو المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، في حين يحتل لاس بالماس المركز الخامس عشر برصيد 12 نقاط.