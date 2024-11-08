تعادل سلبي بين فرايبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني

الدوري الألماني، تعادل فريق يونيون برلين مع نظيره فرايبورج سلبيًّا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فرايبورج للنقطة الـ 17 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يحتل يونيون برلين المركز السابع برصيد 16 نقطة.

بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن

فيما حقَّق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني فوزًا كبيرًا أمام نظيره فيردر بريمن بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

سجل أهداف مونشنجلادباخ كل من الحساني بلايا في الدقيقة 11، وماركو فريدل في الدقيقة 12 وفرانك هونورات في الدقيقة 45، كيفين شتوجر 67.

أمام هدف فيردر بريمن الوحيد فسجله اللاعب كيكي توب في الدقيقة 77.

فريق فيردر بريمن، فيتو