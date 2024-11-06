المتظاهرون يشعلون النيران في شوارع تل أبيب احتجاجا على إقالة جالانت (فيديو)

تسببت إقالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه في غضب عارم في إسرائيل، حيث تدفق المتظاهرون إلى شوارع تل أبيب، وأشعلوا النيران في عدد من الشوارع.

وأظهرت بعض الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل حجم النيران التى قام المتظاهرون إشعالها، وأغلقوا طريق أيالون السريع، وهو شريان مروري رئيسي في تل أبيب، بالإطارات المشتعلة.

#عاجل ‼️🚨تل ابيب الان في ظل غضب عارم على نتنياهو pic.twitter.com/ncXmHZSfTR November 5, 2024

وكان وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت قد زعم بعد قرار نتنياهو بإقالته، أن أمن إسرائيل كان وسيبقى رسالته في الحياة، وذلك وفق تعبيره.

نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من منصبه

وأقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء أمس وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت من منصبه، وذلك بعد أشهر من الخلافات بين الطرفين حول طريقة التعامل السياسي مع حرب غزة في الجنوب، وحزب الله على الجبهة الشمالية.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب إقالة جالانت، قرر تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلًا منه.

نتنياهو يعلق على قرار إقالة جالانت من الدفاع الإسرائيلية

وعلق نتنياهو، على قرار إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه في الأشهر الماضية انكسرت الثقة بيننا، وتم اكتشاف فجوات كبيرة فى طريقة في إدارة الحملة العسكرية.

وفى آخر ظهور له، صعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ضد اليهود المتشددين، طالب بمد فترة التجنيد في الجيش الإسرائيلي إلى 3 أعوام، تجنيد الحريديم.

ووفق صحيفة معاريف العبرية، فإن يوآف جالانت، قبل ساعات من قرار إقالته صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

تزامن ذلك مع تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد في تل أبيب رفضًا للتجنيد الإجباري، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التي حاولت تفريقهم.