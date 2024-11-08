الكنيست يصادق رسميا على تعيين كاتس وزيرا للجيش الإسرائيلي وساعر للخارجية

صادق الكنيست الإسرائيلي رسميًّا منتصف ليلة الخميس/ الجمعة على تعيين كل من يسرائيل كاتس وزيرا للجيش خلفا ليوآف جالانت، وجدعون ساعر وزيرا للخارجية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقال الثلاثاء وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، على أن يتولى المنصب بدلًا منه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ويتولى الوزير جدعون ساعر وزارة الخارجية.

وأثارت قرارات نتنياهو صدمة في إسرائيل وتظاهر الآلاف احتجاجًا عليها.

وفي أحدث تصريحاته عقب الإقالة، شن جالانت هجومًا حادًّا على نتنياهو بسبب مواقفه من الحرب في غزة ومن صفقة المحتجزين.

وخلال لقاء مع عائلات المحتجزين في يومه الأخير كوزير للجيش، قال جالانت إن حكومة نتنياهو انتظرت 3 أسابيع حتى تقدّم مقترحًا لحركة حماس، رغم أنها كانت تعلم مسبقًا أن الحركة سترفضه.

وشدد جالانت على أن الاعتبارات وراء عدم التوصل إلى صفقة تبادل ليست عسكرية ولا سياسية، في تلميح إلى تهرّب نتنياهو من المساءلة القانونية والقضائية.

وأوضح لعائلات المحتجزين أنه كان فاقدًا للتأثير في قضية إعادة المحتجزين، وأن موقفه وموقف الأجهزة الأمنية لم يحظَ بدعم الكابينيت، مؤكدًا أن المقترحات الأخيرة التي قدم بعضها نتنياهو، من بينها إجلاء قادة حماس ودفع المال مقابل إعادة المحتجزين «غير مجدية وليست خيارات جدية».

ولفت جالانت إلى أن القرار بيد نتنياهو وحده، وأن البقية ثانويون، متابعًا: «هناك أمور لا يتم تحقيقها بالقوة وكان يجب أن نمضي لصفقة، والقرار فقط بيد نتنياهو، أما البقية ثانويون».

وشدد وزير الجيش السابق على أن السيطرة على قطاع غزة سيكلف إسرائيل «ثمنًا باهظًا»، مضيفًا أن عدم إعادة المحتجزين سيكون وصمة عار على جبين إسرائيل.