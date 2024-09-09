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خارج الحدود

عائلات أسرى الاحتلال: النصر الوحيد بالحرب هو عودة أولادنا ونتنياهو يعرقل الصفقة

عائلات الأسري الإسرائيليين،
عائلات الأسري الإسرائيليين، فيتو

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء اليوم الإثنين، إن النصر الوحيد في الحرب على قطاع غزة هو عودة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وبحسب الإعلام العبري، أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى أن نتنياهو لم يفوت أي فرصة لعرقلة صفقة إعادة الرهائن من قطاع غزة.

عرقلة التوصل لاتفاق يوقف النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه يتعين على نتنياهو التوقف عن السياسة، وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتتصاعد الانتقادات بالداخل الإسرائيلي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط اتهامه بعرقلة التوصل لاتفاق يوقف النار في قطاع غزة، ويطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

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