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اقتصاد

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء، الموافق 5 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، ما بين ارتفاع أسعار الكتاكيت وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، وانخفاض بعض الأنواع وفقًا للسعر المعلن من الشركات.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 33 و33.5 جنيه.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو من 18 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 1.25 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين من 11 جنيها إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 14 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت أربو من 42.5 جنيه إلى 43 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر كتكوت كب نحو 44.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كتكوت روص من 39 إلى 42 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  4. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 44 جنيهًا.
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بانخفاض يصل لـ 7 جنيهات، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

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سعر الكتكوت الأبيض يواصل الانخفاض اليوم الخميس في الأسواق

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