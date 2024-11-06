8 مشروبات مهدئة للكحة، أبرزها الزنجبيل والزعتر

مشروبات مهدئة للكحة، تعد الكحة (أو السعال) من اكثر الأعراض التي تصاحب العديد من أمراض الشتاء، مثل نزلات البرد، الإنفلونزا، التهابات الجهاز التنفسي، والحساسية.



وهي آلية طبيعية يلجأ إليها الجسم لطرد المخاط والمواد المهيجة من الجهاز التنفسي. ومع ذلك، قد تكون الكحة مزعجة ومؤلمة في بعض الحالات، مما يدفع كثيرين للبحث عن وسائل تهدئة طبيعية.



وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات العشبية الطبيعية، تعد من أفضل الحلول، التي تساعد في تخفيف حدة السعال وتهدئة الحلق.

فيمكن أن تكون المشروبات الطبيعية وسيلة فعّالة وآمنة لتخفيف الكحة وتهدئة الحلق، خاصةً عند اتباعها كجزء من نظام شامل للرعاية الذاتية خلال فترات الإصابة بالبرد أو الالتهابات التنفسية.

أفضل مشروبات عشبية لعلاج الكحة

وتستعرض الدكتورة مروة، فيما يلي بعضًا من المشروبات الطبيعية التي ثبتت فعاليتها في تهدئة الكحة، ودورها في تحسين صحة الجهاز التنفسي.



مشروبات تخلصك من الكحة



1. شاي الزنجبيل

الزنجبيل يعتبر من الأعشاب الطبيعية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، حيث يحتوي على مركبات تقلل من التهيجات والالتهابات التي تصيب الحلق وتسبب السعال. يمكن تحضير شاي الزنجبيل عن طريق غلي قطع من الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ثم يضاف قليل من العسل لتحليته. يساعد شاي الزنجبيل على تقليل الاحتقان، تهدئة الحلق، وتحفيز الجهاز المناعي.



2. شاي العسل والليمون

يعتبر مزيج العسل والليمون واحدًا من أفضل العلاجات الطبيعية للسعال. فالعسل معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والمهدئة، إذ يغلف الحلق ويقلل من التهيج. أما الليمون، فهو غني بفيتامين "سي"، الذي يقوي الجهاز المناعي ويقلل من فترة الإصابة بنزلات البرد. لتحضير هذا المشروب، يكفي إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ، ثم إضافة بضع قطرات من عصير الليمون. هذا المشروب يمكن تناوله عدة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

3. شاي الكركم والحليب

الكركم يحتوي على مادة الكركمين، التي تعتبر مضادة للالتهابات وتساعد في تهدئة السعال. يُعرف مشروب "الحليب الذهبي" في بعض الثقافات، وهو عبارة عن حليب دافئ يُضاف إليه مسحوق الكركم، وقد يُضاف العسل لتحليته. هذا المشروب يهدئ الحلق ويقوي المناعة، خاصة إذا تم تناوله قبل النوم، حيث يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل نوبات السعال الليلي.

4. شاي الزعتر

يُعتبر الزعتر من الأعشاب المفيدة لصحة الجهاز التنفسي، حيث يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما يساعد في تخفيف السعال وتهدئة الالتهابات. لتحضير شاي الزعتر، يمكن غلي ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف في كوب من الماء، وتركه لمدة 5-10 دقائق قبل تصفيته وشربه. يمكن إضافة العسل لتحسين المذاق. يوصى بشرب هذا الشاي مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

5. شاي النعناع

النعناع يحتوي على مركب المنثول، الذي يساعد في فتح الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان، مما يجعل التنفس أسهل ويقلل من السعال. لتحضير شاي النعناع، تُضاف أوراق النعناع الطازجة إلى الماء المغلي وتُترك لمدة خمس دقائق قبل تصفيته وشربه. يمكن تناول شاي النعناع عدة مرات خلال اليوم لتهدئة السعال وتخفيف التهيجات في الحلق.

علاج الكحة بالاعشاب

6. شاي البابونج

البابونج معروف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات. يعمل شاي البابونج على تهدئة الحلق وتخفيف السعال، خاصةً عند تناوله دافئًا. يمكن تحضير هذا المشروب عن طريق غلي أزهار البابونج المجففة في الماء، وتركه لمدة 5 دقائق، ثم تصفيته وشربه. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحسين الطعم. يُعد هذا المشروب مفيدًا بشكل خاص قبل النوم لأنه يساعد في الاسترخاء ويخفف من نوبات السعال الليلي.

7. شاي العرقسوس

يعد العرقسوس من العلاجات العشبية القديمة التي تساعد في تهدئة التهابات الحلق وعلاج السعال. يحتوي العرقسوس على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل تهيج الحلق وتخفيف الكحة. يُنصح بغلي ملعقة صغيرة من العرقسوس المجفف في الماء وشربه دافئًا. ومع ذلك، يجب توخي الحذر في استهلاك العرقسوس بشكل مفرط، خاصةً لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

8. شاي الشمر

الشمر يمتلك خصائص مضادة للتشنج، مما يساعد في تهدئة العضلات الملساء للجهاز التنفسي وتخفيف السعال. يمكن تحضير شاي الشمر بغلي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته وتناوله دافئًا. هذا المشروب يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في تقليل البلغم والمساعدة في التخلص من الاحتقان.

نصائح عامة لتخفيف الكحة باستخدام المشروبات الطبيعية



يُفضل تناول هذه المشروبات وهي دافئة، حيث إن الحرارة تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان.

من المفيد أيضًا شرب كميات كافية من الماء، فترطيب الجسم يساعد في تخفيف الكحة.

تجنب المشروبات الباردة، لأنها قد تزيد من تهيج الحلق وتفاقم الكحة.

يُفضل استشارة الطبيب في حال استمرت الكحة لفترة طويلة، خاصةً إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى أو صعوبة في التنفس.