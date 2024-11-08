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رياضة

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتفاق بالدوري السعودي، وهذا موعد المباراة

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

 يلتقي فريقا الهلال والاتفاق، في المباراة التي ستجمعهما اليوم الجمعة في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.


ويسعى فريق الهلال خلال استضافته نظيره الاتفاق على ملعب المملكة آرينا، إلى العودة لصدارة الدوري السعودي مرة أخرى بعد  التعادل الأخير في لقاء النصر السعودي،  وتصدر الاتحاد بشكل مؤقت بعد فوزه على العروبة أمس بهدفين دون رد.

 

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق

من المقرر أن يكون موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 5:45 بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق

وتذاع المباراة على شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد على قناة ssc HD 1.

 

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: سيرجي سافيتش - عبد الله الحمدان - ناصر الدوسري.


خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

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الدوري السعودي الهلال ضد الاتفاق الهلال والاتفاق

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