النجم الذي هوى، مصائب مبابي تتزايد واستبعاده من المنتخب الفرنسي يفاقم الأزمات

أيام عصيبة وحزن يعيشها نجم ريال مدريد كيليان مبابي، بعد تراجع مستواه بشكل لافت مع الفريق الملكي واستبعاده من قائمة منتخب فرنسا.

وأثار قرار عدم استدعاء ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا للنجم كيليان مبابي إلى مباراتي دوري الأمم دون تقديم تفسيرات مقنعة حالة من الجدل، وضعت مهاجم ريال مدريد في موقف صعب.

وكشفت شبكة "ريليفو" (RELEVO) الإسبانية أن نجم ريال مدريد كيليان مبابي يعيش أياما عصيبة جدا، ويشعر بالحزن بعد تراجع مستواه بشكل لافت مع الفريق الملكي واستبعاده من قائمة منتخب فرنسا.



ورغم تأكيدات المدرب بأنه القرار لا يمت بصلة في اتهام مبابي بقضية اغتصاب في السويد، إلا أن الانطباع الأول الذي يتركه هذا القرار هو أن استدعاء مبابي في الوقت الحالي لقائمة الديوك، سيكون له سلبيات أكثر من إيجابياته، وسيتسبب في مشاكل عديدة داخل المعسكر قبل مواجهتي دوري الأمم.

لكن الأمر المؤكد في هذه القضية، هو أن ديشامب أراد إبعاد المجموعة عن حالة جدل التي قد يأتي بها مبابي للمعسكر، سواء داخل الملعب بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة مع الملكي، أو خارجه بسبب ما يعرف باسم قضية "الاعتداء المزعوم في ستوكهولم".

وتأثرت شعبية مبابي في فرنسا كثيرا بسبب رحيله المثير عن باريس سان جيرمان بشكل مجاني للميرنجي، وهو ما ترجمه الكثيرون على أنه تقليل من احترامه للكرة الفرنسية، هذا بالإضافة لظهوره الباهت في يورو 2024، والتي ودع فيها الفرنسيون من نصف النهائي على يد إسبانيا.

وذكرت شبكة "ريليفو" أن "مبابي يشعر بالحزن نتيجة الأوضاع التي يمر بها في ريال مدريد كما في منتخب فرنسا والتي كانت وراء إحساسه بالإحباط والفشل في إثبات مستواه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وتلقى النجم السابق لباريس سان جيرمان، الذي حل في ريال مدريد في صفقة انتقال حر ستمتد حتى يونيو 2029، انتقادات لاذعة من الجميع في إسبانيا بعد أن ظهر في مباراة الريال وميلان يوم الثلاثاء الماضي (3 ـ 1) بمستوى ضعيف وأهدر عدة فرص سانحة ما زاد في حدة الضغوط والانتقادات ضده.

وفيما فشل مبابي في تسجيل الأهداف خلال المباريات الأخيرة، واجه اللاعب الذي حل سادسا في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم، انتقادات شديدة لا فقط لغياب أهدافه وإنما لأنه لا يساعد زملائه في العمل الدفاعي، كما أن هناك شكوك حول مستواه في الفترة الحالية.

وخلال آخر 6 مباريات مع ريال مدريد سجل اللاعب الفرنسي هدفا واحدا كان في شباك سلتا فيغو في الدوري الإسباني، بينما لم يحرز سوى هدف واحد في دوري أبطال أوروبا كانت في الجولة الأولى أمام شتوتجارت الألماني في أوائل سبتمبر الماضي.

وبدت على ملامح مبابي في أول معسكر له مع المنتخب في سبتمبر الماضي بعد انضمامه للريال، عدم الراحة، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" أنه لم يكن يرغب في الانضمام، ولكن نجح والداه في إقناعه بالانضمام للحفاظ على صورته أمام جماهير فرنسا.

وحتى في تلك المرة التي انضم فيها، بدا اللاعب خارج تركيزه تماما، وهو ما انعكس على تصريحاته التي وصلت لحد التقليل من بطولة دوري الأمم.

وقال في هذا الصدد: "لا أعرف ما تعنيه هذه البطولة، لقد فزنا بها من قبل، شخصيا هي لا تمثل أي شغف".

وفي الشهر التالي، تعرض مبابي لإصابة في العضلات المأبضية مع الريال، ليغيب عن معسكر فرنسا، وهو ما برره ديشامب آنذاك بعدم المجازفة باللاعب، بعد الحديث مع الطاقم الطبي للنادي المدريدي.

إلا أن حرص ديشامب لم يكن في مكانه الصحيح، حيث أشركه كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، في الشوط الثاني من مباراة ليل في دوري الأبطال، ثم كأساسي بعدها بأيام في الليجا أمام فياريال.

وتسبب هذا الأمر في تسرب حالة من الشك بين الجماهير الفرنسية حول مدى التزام مبابي مع المنتخب، وتباين مستواه عندما يشارك مع فريقه، وهو ما زاد من اهتزاز صورته التي تأثرت بالفعل بعد نشر الصحف لتقارير تفيد بأنه استقل طائرته الخاصة لحضور حفلة في ستوكهولم، بينما كان المنتخب يخوض مباراة في نفس التوقيت.

ولم تأت المصائب فرادى لبطل العالم في 2018 مع فرنسا، بل طرأ أمر لم يكن في الحسبان، حيث نشرت الصحف السويدية، تقارير تفيد بتورطه المزعوم في اعتداء جنسي، ولكن إزاء غياب المعلومات الرسمية من النيابة السويدية، يبقى دور مبابي في هذه القضية مبهما.

وأضف إلى كل هذا، حالة عدم التأقلم حتى الآن على الأجواء في إسبانيا، في فترة دقيقة يمر بها بطل أوروبا.

وكان منطقيا أمام هذا المشهد الملتبس، أن يتخذ ديشامب قراره باستمرار استبعاد الهداف الأول لفرنسا، من أجل صالح الجميع.