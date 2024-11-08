بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

أعلنت مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للثوران البركاني بمعهد علم البراكين والزلازل بفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، أن بركان شيفيلوتش قذف ثلاث مرات الرماد البركاني خلال يوم.

وبحسب شبكة روسيا اليوم، يشير بيان المجموعة، إلى أن بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا قذف للمرة الثالثة عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 8.5 كم، انتشر باتجاه الشرق إلى مسافة 120 كم.

عمود من الرماد البركاني ارتفاعه 8.5 كم

ويذكر أن البركان قذف مساء يوم 7 نوفمبر عمودا من الرماد البركاني، ارتفاعه 11 كم فوق مستوى سطح البحر.

ووفقا لعلماء البراكين، بالإضافة إلى عمود الرماد البركاني، تدفقت الحمم البركانية المتكونة من الغازات الساخنة والرماد.

ووفقا لفرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، هذا الثوران ليس نمطيا لبركان شيفيلوتش، ما يشير إلى أن البركان أصبح أكثر خطورة. فقد لوحظ شذوذ حراري ضعيف ونشاط غاز بخاري على البركان، لم يسبق ملاحظتها في نشاط بركان شيفيلوتش.

ويبدو أنه بعد الثوران القوي الأخير واكتشاف مركز ثوران جديد، حدثت تغييرات في نظام البركان، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار.

ومن المتوقع، وفقا لمجموعة كامتشاتكا للاستجابة للثوران البركاني أن يصل الرماد البركاني إلى كامتشاتكا عبر بحر بيرينج.

يذكر أن شيفيلوتش بركان نشط في كامتشاتكا، عمره 60- 70 ألف سنة، ويتكون من بركان شيفيلوتش القديم، وكالديرا قديمة، وبركان شيفيلوتش الجديد النشط. يقع البركان على بعد حوالي 50 كم من قرية كليوتشي بمنطقة أوست كامتشاتسكي، وعلى بعد 450 كم من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.