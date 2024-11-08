الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

بركان، فيتو
بركان، فيتو

 أعلنت مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للثوران البركاني بمعهد علم البراكين والزلازل بفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، أن بركان شيفيلوتش قذف ثلاث مرات الرماد البركاني خلال يوم.

وبحسب شبكة روسيا اليوم، يشير بيان المجموعة، إلى أن بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا قذف للمرة الثالثة عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 8.5 كم، انتشر باتجاه الشرق إلى مسافة 120 كم.

 

عمود من الرماد البركاني ارتفاعه 8.5 كم

ويذكر أن البركان قذف مساء يوم 7 نوفمبر عمودا من الرماد البركاني، ارتفاعه 11 كم فوق مستوى سطح البحر. 

ووفقا لعلماء البراكين، بالإضافة إلى عمود الرماد البركاني، تدفقت الحمم البركانية المتكونة من الغازات الساخنة والرماد.

ووفقا لفرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، هذا الثوران ليس نمطيا لبركان شيفيلوتش، ما يشير إلى أن البركان أصبح أكثر خطورة. فقد لوحظ شذوذ حراري ضعيف ونشاط غاز بخاري على البركان، لم يسبق ملاحظتها في نشاط بركان شيفيلوتش. 

ويبدو أنه بعد الثوران القوي الأخير واكتشاف مركز ثوران جديد، حدثت تغييرات في نظام البركان، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار.

ومن المتوقع، وفقا لمجموعة كامتشاتكا للاستجابة للثوران البركاني أن يصل الرماد البركاني إلى كامتشاتكا عبر بحر بيرينج.

يذكر أن شيفيلوتش بركان نشط في كامتشاتكا، عمره 60- 70 ألف سنة، ويتكون من بركان شيفيلوتش القديم، وكالديرا قديمة، وبركان شيفيلوتش الجديد النشط. يقع البركان على بعد حوالي 50 كم من قرية كليوتشي بمنطقة أوست كامتشاتسكي، وعلى بعد 450 كم من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي. 

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

نقل للمستشفى فور عودته للأرض، "ناسا" ترفض الكشف عن اسم رائد الفضاء "المصاب"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بركان شيفيلوتش الرماد البركاني كامتشاتكا البركان أوست كامتشاتسكي

مواد متعلقة

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

نقل للمستشفى فور عودته للأرض، "ناسا" ترفض الكشف عن اسم رائد الفضاء "المصاب"

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أخبار مصر: مطاردات للإسرائيليين في هولندا، أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه، هدية بايدن الأخيرة لزيلينسكي، ارتفاع الذهب

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

لو من عشاق الأنتيكات انزل شارع المعز (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads