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أخبار مصر

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه مازالت السحب الممطرة تؤثر الآن على مناطق متفرقة من محافظة مطروح، والتى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

 

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا  على جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 08 - 11 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 07 - 11 - 2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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