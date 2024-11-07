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زراعة الفيوم تنظم ورشة عمل لترشيد استخدامات المياه

جانب من ورشة العمل،
جانب من ورشة العمل، فيتو

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم،  ورشة عمل للتدريب علي ترشيد استهلاك مياه الري  في الانشطة الزراعية، والاستفادة بشكل أفضل من تقنيات الري الحديثة  استهدفت الورشة المهندسين الزراعيين في إدارتي الإرشاد الزراعي، وتحسين الاراضي

طرق ترشيد استخدامات مياه الري في الأنشطة الزراعية

وتناولت المحاضرة الافتتاحية  أهمية ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية، والطرق الفعالة للتعاون بين جهاز الارشاد وجهاز تحسين الأراضي بمحافظة الفيوم وأهمية الارشاد ودوره في نشر الوعي بين المزارعين، وطرق الزراعة الحديثة للحد من استخدامات مياه الري.

كما تناولت المحاضرة طرق الزراعة باستخدام  المصطبة الزراعية أو المُدَرَّج الزراعي، وتطوير الري الحقلي، بغرض تقليل الفاقد من مياه الري ورفع كفاءة نقل المياه عن طريق استخدام مواسير بدلا من المساقي المكشوفه، واستخدام طرق الري الحديث ":الري السطحي - الري بالرش - الري بالتنقيط - الري بالنضح (النشع) تحت السطحي لمنطقة الجذور ".

ندوة إرشادية عن الأمراض الوبائية المنتشرة بين الماشية

يذكر إن إدارة الإرشاد الزراعي، عقدت ندوة عن الأمراض الوبائية  في الماشية، وشارك في الندوة مديرية الطب البيطري، ومراكز الفيوم الإرشادية والجمعيات الزراعية، فى إطار  اهتمام وحرص الدولة على سلامة الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية المختلفة،  والتوعية بخطورة  الأمراض  الوبائية علي الماشية والإنسان.

ندوة إرشادية للعناية بمحصول البنجر

كما أن  إدارة الإرشاد  الزراعى، قد عقدت  ندوة إرشادية، بمقر الإرشاد،  لتوعية المزارعين في بداية موسم الزراعات الشتوية، تناولت زراعة البنجر بمركز الفيوم، تناولت أهمية محصول البنجر، وطرق العناية  به كمحصول استراتيجي

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