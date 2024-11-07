التضامن تنظم قافلة طبية مجانية لغير القادرين بمركزي الفيوم وسنورس

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرى الشيخ فضل وسيلا بمركز الفيوم، وقرية ابهيت الحجر بمركز سنورس، بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم، وإحدى الجمعيات الخيرية.

معايير اختيار المرضى المستفيدين من قوافل التضامن الاجتماعي

وقال جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم: إن تنظيم والقوافل الطبية يتم وفق خطة مسحية، تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع بالقري والنجوع، ويستفيد من الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون الأسر بلا عائل، سواء أرامل أو أيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوته.

خدمات القافلة

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، وتحملت الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، من مقر إقامتهم وحتى مستشفي جامعة الفيوم، وتم صرف العلاج وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية بالمجان.

مساهمات الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع المحلي

وأشار الي أن الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها، تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

وفي نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم على الجهود المبذولة في القافلة.

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