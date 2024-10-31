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زراعة الفيوم تنظم المؤتمر السنوي الثالث لمزارعي القمح

جانب من مؤتمر مزارعي
جانب من مؤتمر مزارعي القمح الثالث بالفيوم، فيتو

 قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن المديرية عقدت المؤتمر السنوي الثالث لمزارعي محصول القمح، بحضور مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية وعدد من مزارعي القمح.

 

محاور الجلسة الافتتاحية للندوة

 وتناولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي مرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، والموعد الملائم لزراعة القمح، وأسس اختيار أصناف القمح الملائمة للزراعة، وطرق تمهيد الأرض للزراعة، وطرق الزراعة النموذجية، والمعاملات الإرشادية النموذجية لمحصول القمح، وأهم الآفات والأمراض التي تصيب القمح في أطوار نموه المختلفة، وطرق الوقاية منها وعلاجها.

نصائح لمزارعي القمح

 وينصح خبراء الزراعة  بعدم مخالفة مواعيد الزراعة التي يحددها الإرشاد في كل محافظة، وخدمة الأرض جيدا، حيث تجود زراعة القمح فى الأراضي متجانسة الخصوبة جيدة الصرف وغير الموبوءة بالحشائش واتباع  طرق الزراعة السليمة، ومراعاة معدل التقاوى، اذ يرتبط معدل التقاوى مع طريقة الزراعة المستعملة ومنها الزراعة العفير باستخدام آلات التسطير، الزراعة الحراتى، الزراعة بطريقة المصاطب .

 

نظام الري الجيد للمحصول 

 ويجب على المزارعين مراعاة نظام الرى إذ يعتبر من العمليات الهامة فى الحصول على محصول مرتفع ويجب العناية ومراعاة الدقة فى رية الزراعة، كما تعتبر الأسمدة وخاصة النيتروجينية من العوامل الهامة التى تؤدى إلى زيادة المحصول بشرط اضافتها بالكميات المحددة والمواعيد الموصى بها، بالإضافة إلى المكافحة المتكاملة  للحشائش فى محصول القمح.

 

الحشائش وأضرارها ومقاومتها

 وتعتبر الحشائش من الآفات الخطيرة التى تؤدى إلى أضرار عديدة كما أنها تسبب نقصا كبيرا فى محصول القمح لذلك يجب اتباع المكافحة المتكاملة لمقاومة الحشائش، ومكافحة الآفات والأمراض،  وتقليل الفقد عند الحصاد وما بعد الحصاد، ويجب الحصاد عند النضج التام على أن يمنع الري قبل الحصاد بحوالى 10 إلى 15 يوما، ويكون الحصاد قبل الغروب او فى الصباح الباكر حتى لا يحدث انفراط للحبوب أو تكسير للسنابل.

ويتم الحصاد عندما تصل نسبة الرطوبة في الحبوب إلى حوالى 14% حتى لا تتعرض الحبوب عند التخزين مع الرطوبة الزائدة إلى الإصابة بالاعفان أو الحشرات ويمكن للمزارع التعرف على جفاف الحبوب بالضغط عليها بالأصابع او بكسر الحب بالأسنان والإحساس بمدى الصلابة 

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