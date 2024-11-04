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زراعة الفيوم تنظم ندوة للتوعية بالعناية بمحصول البنجر

محصول البنجر، فيتو
محصول البنجر، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، ان إدارة الإرشاد  الزراعى، عقدت  ندوة إرشادية، بمقر الإرشاد،  لتوعية المزارعين في بداية موسم الزراعات الشتوية، تناولت زراعة البنجر بمركز الفيوم،  تناولت أهمية محصول البنجر، وطرق العناية  به كمحصول استراتيجي.

 

طرق الري والمدة البينية بين كل رية وأخرى

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الندوة قد أصدرت عدة توصيات لزيادة إنتاجية المحصول في محافظة الفيوم، منها فترات الري والمدة البينية بين كل رية وأخرى، وتتراوح الفترة بين المرة والأخرى  من 10 إلي 15 يوما،  ويتم الري علي الحامي تبعًا لنوع التربة دون إغراق مع صرف المياة الزائدة بعد كل رية.

 

 

العزف الصحيح والتسميد

 كما أوصت الندوة بأن تكون  العزقة الأولى قبل خف الجور،  وتقتصر على سد الشقوق والتخلص من الحشائش، وان يتم  الخف عندما يكون النبات 4 ورقات حقيقية "بعد حوالي شهر من الزراعة"، ويترك نبات واحد قوى بكل جورة، وتضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى بعد الهدف مباشرة "45 وحدة ازوت / فدان"،  إذ يحتاج الفدان إلى 90 وحدة أزوت تقسم على دفعتين متساويين، ويضاف مع  الدفعة سلفات البوتاسيوم بمعدل 50 كيلو جرام/ فدان، وتكون الإضافة تلقيم بجوار النبات والرى مباشرة، على الحامى بعد إضافة السماد، مع عدم زيادة معدل الآزوت للعروة،  لأنها تحصد مبكرًا وزيادة الآزوت تؤخر النضج وتزيد من حجم العرش ويقلل حجم الجذور ونسبة السكر.

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