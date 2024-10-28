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زراعة الفيوم تطلق مبادرة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر وترشيد استهلاك المياه

تسوية الأرض الزراعية
تسوية الأرض الزراعية بالليزر، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، ان إدارة الارشاد  الزراعى أطلقت حملة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر، ضمن برنامجها لترشيد استهلاك مياه الري في الانشطة الزراعية بمحافظة الفيوم، وشارك في إطلاق الحملة مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، وجهاز تحسين الأراضى الزراعية، كما تهدف الحملة الي توعية المزارعين باتباع الاساليب الحديثة في الري، حتي بمكنهم زيادة الإنتاجية وترشيد إستخدام مياة الرى.

فوائد استخدام طرق الري بالتنقيط

وتتناول الحملة شرح واف للمزارعين عن الري بالتنقيط الذي يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 95%، كما يعتبرأكثر فاعلية من أنظمة الرش التقليدية، لأنه يصل المياه بشكل مباشر وسريع إلى جذور النبات، ما يعني أنه يمكن للمزارعين تقليل استخدام المياه بنسبة تزيد على 60٪ مقارنة بالطرق التقليدية.

توعية المزارعين بطرق الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية

كما تهتم الحملة بتوعية المزارعين بإستعمال مواد عضوية لتحسين بناء التربة، والري في المساء أو الصباح الباكر، وإستخدام تقنية الميكروهيزا التي توفر 20 % من مياه الري، واستخدام تقنية الهيدروبونيك، وتشجيع برامج الزراعة العضوية لتحسين خصائص التربة.

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