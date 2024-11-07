الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من زعيم الحوثيين علي فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

زعيم الحوثيين، فيتو
زعيم الحوثيين، فيتو

أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب "سيفشل" في إنهاء القضية الفلسطينية خلال ولايته الجديدة، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

 

العمليات العسكرية ضد إسرائيل والسفن التجارية في البحر الأحمر

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي اليمينة أن عملياتها العسكرية ضد إسرائيل والسفن التجارية في البحر الأحمر مستمرة، ولن تتأثر بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال عضو المجلس السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، إن العمليات العسكرية في البحر الأحمر وفي عمق إسرائيل، مستمرة، ولن تتأثر بوصول ترامب إلى السلطة.

وذكر البخيتي في تدوينة عبر منصة "إكس" أن الهجمات العسكرية لن تتوقف، إلا بوقف "جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها"، مضيفًا "سنقابل التصعيد بالتصعيد".

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد البخيتي توقع الحوثيين قدوم جولة تصعيد "ضد محور المقاومة، في ظل الصلاحيات غير المحدودة التي يتمتع بها ترامب لتحقيق ذلك"، حسب قوله.

 

تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية

وكان ترامب قد اختتم آخر يوم في ولايته الرئاسية الأولى مطلع العام 2021، بتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية"، قبل أن يتم إلغاء التصنيف بعد أسابيع فقط من وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن، التي عادت مطلع العام الجاري إلى تصنيف الحوثيين على نحو أقل حدة، كـ"منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص"، بسبب هجماتها على ممرات الملاحة البحرية.

ويعتقد محللون وباحثون يمنيون، أن ترامب سيواصل نهجه السابق في التعامل الحازم تجاه إيران، وبالتالي أذرعها المسلحة في المنطقة، ومن ضمنها ميليشيا الحوثي التي باتت هجماتها العسكرية ضد السفن التجارية تمسّ المصالح الأمريكية بشكل مباشر، وهو ما لن يتسامح معه الرئيس الأمريكي الجديد، وفق قولهم.

 

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