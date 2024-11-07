استشهاد 4 من عائلة حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على لبنان

استشهد 4 أشخاص من عائلة الأمين العام السابق لـحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في سبتمبر الماضي، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان.

استشهاد 4 من عائلة حسن نصر الله

والشهداء الـ 4 هم عم نصرالله وأولاد عمه وحفيدهم، مبينا أن الغارة استهدفت منزلا كانوا بداخله في بلدة البازورية.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا استهدف بلدة يارون جنوبي لبنان.

سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله قرب مطار بيروت

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو هاجم أهدافا لـ حزب الله قرب مطار بيروت وألحق به أضرارا طفيفة.