مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة بجبل لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الجمهور الكحالة في جبل لبنان.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفًا مدفعيًّا استهدف بلدة يارون جنوبي لبنان.

سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله قرب مطار بيروت

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافًا لحزب الله قرب مطار بيروت وألحق به أضرارًا طفيفة.