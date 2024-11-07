زغلول صيام يكتب: لماذا لا تذهب إلى اجتماع اتحاد الكرة؟! عندما يسأل سيف زاهر ويجيب حازم إمام.. يبقى إعلام عالم سمسم

منذ زمن بعيد وأنا عازف عن متابعة الإعلام الرياضي، اللهم إلا بعض المقاطع التي تعترضني في وسائل التواصل الاجتماعي، فأحمد الله وأشكر فضله أنني تخلصت من تلك العادة وهي متابعة إعلام رياضي بعيد كل البعد عن المهنية.

أمس وبالصدفة في أحد الجروبات التي أتواجد فيها أتحفنا أحد الزملاء بمقطع صغير يدور فيه حوار بين المذيع سيف زاهر ونجم النجوم النائب حازم إمام والمذيع بيسأله: هتعملوا إيه بكره في أزمة الحكام؟!! قاصدا اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة والمفترض إن سيادة النائب عضو فيه!!

ورد عليه النائب أنه لن يذهب وأنه لا يذهب منذ سبعة أشهر وأنهم أحسن منه وأنهم هياخدوا القرار السليم!! المفروض إننا نندهش أو نمثل إننا مندهشين وإننا ومعانا الأستاذ سيف نعرف أول مرة إن الكابتن حازم لا يذهب إلى اتحاد الكرة منذ رحيل المأسوف عليه روي فيتوريا!!!

سيبك من إن هذا هو الإعلام الرياضي في مصر وإن فيه ناس بتمثل إن فيه حوار حقيقي ولكن الأهم والسؤال المفترض أن يطرحه المذيع… وما هو وضعك القانوني الآن؟! سبعة أشهر وحضرتك لا تحضر اجتماعات ولا تتواجد في اتحاد الكرة فكيف أنت حتى الآن على ذمة الاتحاد؟!!

وهل أبلغ اتحاد الكرة الجهة الإدارية بأن سيادة النائب لا يحضر اجتماعات اتحاد الكرة منذ سبعة أشهر؟! وهل تم تفعيل اللوائح والقانون أم أن سيادة النائب لا يسري عليه القانون واللوائح!!

عموما ما علينا… لا بد من حسن الاختيار في المرحلة المقبلة وضرورة توافر الشروط في المجلس القادم لإدارة الكرة المصرية.

فليس من المعقول أن يتواجد النائب حازم إمام لمتابعة الفريق الذي ينتمي إليه وهو يواجه منتخب الناشئين ومن قبلها يعمل في تحليل الدوري السعودي وهو على ذمة اتحاد الكرة!!

ألم يحن الأوان لإصلاح منظومة الإعلام الرياضي في مصر؟!

لسنا ضد الكابتن حازم إمام بل نحترمه كواحد من أساطير كرة القدم المصرية وينتمي لعائلة رياضية شديدة الاحترام ولكن نتحدث هنا عن واقع رياضي يقول إن الرجل حصل على مناصب كثيرة ولم يقدم المردود المنشود منه.