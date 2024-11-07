الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يلبي اتحاد الكرة طلب الأهلي بإسناد رئاسة لجنة الحكام لخبير أجنبي؟

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

طلب النادي الأهلي من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، لبحث تداعيات الأزمة الأخيرة داخل لجنة الحكام المتعلقة بتسريب التسجيل الصوتي بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي في الأيام الماضية.

إقالة لجنة الحكام

وبات من المؤكد أن يتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة قرارًا اليوم بإقالة لجنة الحكام الحالية بقيادة محمد فاروق وتعيين لجنة مؤقتة تدير لجنة الحكام حتى نهاية ولاية المجلس الحالي في شهر ديسمبر المقبل.

هل يلبي اتحاد الكرة طلب الأهلي بإسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي؟

ورفض جمال علام مع غالبية أعضاء المجلس البحث عن خبير أجنبي خلال الفترة الحالية بإسناده لجنة الحكام خاصة مع استعداد الاتحاد لفتح باب الانتخابات يوم الأحد المقبل تمهيدا لتعيين مجلس جديد.

واكتفى مجلس الاتحاد بإجراء عدة اتصالات أمس بكل من ياسر عبد الرؤوف ووجيه أحمد لاختبار بينهم لرئاسة لجنة الحكام حتى يتم تعيين مجلس جديد للاتحاد.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا منتصف ليلة الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة التسجيل الصوتي المسرب للحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

بيان اتحاد الكرة

وجاء نص بيان اتحاد الكرة على النحو التالي: 

نظرًا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، المقرر انعقاده الخميس،  لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك أعضاء من اتحاد الكرة تحدثوا بالفعل مع جمال علام رئيس المجلس وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، بضرورة إقالة لجنة الحكام وإسناد إدارة  اللجنة لعزب حجاج أو أي خبير مصري حتى يتم تعيين مجلس جديد للاتحاد والذي عليه أن يسند المهمة لخبير أجنبي مثلما ترغب الأندية.

وتابع: ما يحدث تصفية حسابات ونحن كمجلس إدارة اتحاد الكرة أبقينا على اللجنة حتى تدير التحكيم لفترة مؤقتة دون الدخول في أزمات ولكن ظهور الأزمات التحكيمية للإعلام أمر لم يحدث من قبل بهذا الشكل.

مجلس الجبلاية، فيتو
مجلس الجبلاية، فيتو

رد محمد عادل على التسريب الصوتي 

وأكد الحكم الدولي محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب له عن المحادثة التي دارت بينه وبين زميله محمد سلامة حكم الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي مزور ومفبرك.

وأضاف عادل خلال تصريحات تليفزيونية: “التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات والنائب العام”.

 وسادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة حول حرب التصريحات والتسريبات من لجنة الحكام.

اتحاد الكرة يرفض تسريب التسجيل الصوتي

ورفض اتحاد الكرة فكرة تسريب التسجيل الصوتي لمحمد عادل مع محمد سلامة حكم الفار خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن المجلس سيتدخل في الأزمة خاصة بعد الجلسة مع الحكم محمد عادل والذي نفى بأنه لم يصدر منه أي حديث أو لفظ مع حكم الفار مثلما تردد وعلى اللجنة أن تظهر التسجيل أو يتم إرساله إلى النيابة.

وتابع المصدر: تصريحات محمد عادل خلال الجلسة كانت صادمة لذلك سيحقق الاتحاد مع اللجنة وسيتم التدخل لحل الأزمة لاتخاذ القرار المناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اتحاد الكرة جمال علام محمد فاروق إتحاد الكرة المصرى الدوري الممتاز الزمالك والبنك الزمالك والبنك الأهلي

مواد متعلقة

بعد اتجاه اتحاد الكرة لإقالة لجنة الحكام، تعرف على البديل الأقرب

أزمات تواجه منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي وبتسوانا

جارديم مديرًا فنيًّا للعين الإماراتي بعد إقالة كريسبو

الهلال يدرس فسخ التعاقد مع نيمار لهذا السبب

رغبة في ضم وجوه جديدة، حسام حسن يراقب الجولة الثانية بالدوري

بعد تبرئته من الاغتصاب، ميندي يفوز بمعركته القضائية ضد مانشستر سيتي

بطائرة خاصة، موعد سفر منتخب مصر إلى كاب فيردي

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

كهربا يظهر أمام زد الليلة، تعرف على التفاصيل

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

التفاصيل الكاملة لوفاة معلم في القاهرة خلال مشادة مع ولي أمر

ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلية

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الماجيكو الـ 46.. إنجازات محمد أبو تريكة الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads