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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق مقر شبكة الجزيرة برام الله

قناة الجزيرة، فيتو
قناة الجزيرة، فيتو

أعلنت  سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس عن تمديد إغلاق مقر شبكة الجزيرة برام الله 45 يومًا بعد انتهاء فترة الإغلاق الأولى. 

الاحتلال يمدد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله 

وفي 22 سبتمبر الماضي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله وأمرت بإغلاقه 45 يومًا بموجب أمر عسكري، ثم قامت بمصادرة كل الأجهزة والوثائق بالمكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث القناة، وذلك بعد 4 أشهر من إغلاق مكتب القناة في القدس. 

ومن جانبها  نددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام وإغلاق مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأكدت أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.

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على الهواء، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله وتغلقه 45 يوما (فيديو)

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على الهواء، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله وتغلقه 45 يوما (فيديو)

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