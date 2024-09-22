على الهواء، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله وتغلقه 45 يوما (فيديو)

أفادت فضائية “ الجزيرة” مباشر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مكتبها وسط رام الله، وأغلقته بناء على أمر عسكري لمدة 45 يومًا.

لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة #الجزيرة برام الله مع أمر عسكري بغلقه 45 يوما#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/EKdkgCRSCT — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 22, 2024

الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت مواطنيها على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري الدولي.



وقالت الخارجية الأمريكية: "تحث الولايات المتحدة المواطنين على مغادرة لبنان بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة في ضوء التوتر المستمر بين حزب الله وإسرائيل".



وأضافت: "في الوقت الحالي، تتوفر الرحلات الجوية التجارية، ولكن بسعة منخفضة. وإذا تفاقم الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات التجارية للمغادرة غير متاحة. يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

كما دعت أيضا وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية المواطنين الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان، وطلبت من المقيمين هناك مغادرة الأراضي اللبناني "بأقرب وقت ممكن".

وذكرت الوزارة في منشور على حسابها في منصة "إكس" أن "الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أكد أن هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، التي تهدد أمن المنطقة برمتها".

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