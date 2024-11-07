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ثقافة وفنون

شعيشع يرتل وعبد الباسط للمصحف المجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 5 جمادى الأولى، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.


وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

.6:40 ص (تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع  وما تيسر من سورتي ص/ الزمر  10ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتي الرحمن - والضحى  30ق.

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعزيز عكاشة  وما تيسر من سورة القيامة 25 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يوسف 15 ق.

10:46 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ إبراهيم عبد الغني وما تيسر من سورة  آل عمران  15ق.

11:44 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عوض وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق.

12:51: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود علي حسن  وما تيسر من سورة الأنبياء  28ق.


29: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديوني وما تيسر من  سورة القصص  15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ طه أبوكريشة  5ق الساعة 14:46


مصحف مجود للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد من سورتى النور / الفرقان  26ق.

17:08 ( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.

18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعي / وماتيسر من سورتي الواقعة / الحديد 30ق.

19:03 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد الصيفى وما تيسر من سور الفجر/ البلد/ الشمس 13 ق.

19:36 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عبدالعظيم زاهر  وما تيسر من سورة الذاريات  28ق.

21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورالإنسان- التكوير- الانفطار  40 ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصري وماتيسرمن سورتى النساء والمائدة   42 ق.

24:15بعد منتصف الليل) للشيخ  محمود محمد رمضان وماتيسرمن سورة فاطر  44 ق.

01:35بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد السيد البليطى وماتيسرمن سورة الزخرف  15ق.

03:29 بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسرمن سورتى يوسف/الرعد 29ق.   

 

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